人民幣兌美元 貶到兩月低點 彭博：人行近期可能出手

人民幣創下7月以來近兩個月低點。（中新社資料照片）

受到進出口數據不佳及美元指數走強影響，在岸、離岸人民幣兌美元匯率 14日大幅走貶，人民幣兌美元的在岸即期匯率跌破7.26關口，而盤中最低跌至7.2626，較前一日下跌近300點，創下7月以來近兩個月低點。

彭博分析，中國經濟步履蹣跚，且缺乏任何有效刺激措施，使得人民幣在美元反彈之際幾無支撐。不過，人民幣近期的疲軟可能會促使中國央行 推出更多措施來減緩人民幣的貶值。據悉，此前於7月，北京 還調整相關規定，允許企業從海外借入更多資金，來鼓勵資金流入。

據中國外匯交易中心官網公布，在岸人民幣對美元即期匯率14日早盤開低175點，報7.2515，盤中一度跌破7.26，為6月30日以來首次，下午收盤報7.2537，較前交易日跌197個基點，但夜盤又跌破7.26。離岸人民幣兌美元匯率，14日更接連跌破7.26、7.27及7.28關口，盤中最低貶至7.2816，下跌逾200基點。

另外，人民幣兌美元中間價為7.1686，較前一交易日下調99個基點，連兩日走貶，為7月12日以來逾一個月低點。

而前一交易日，人民幣兌美元中間價報7.1587。此外，美元指數近日連續走高，14日盤中還站上103關口。

除人民幣中間價外，中國人民銀行14日在公開市場透過7天逆回購注入人民幣60億元，利率為1.90%。

澎湃新聞引述中金公司稱，在當前中國內部貨幣環境相對寬鬆，且美債收益率不斷上行的環境下，人民幣或仍在一段時間內保持有漲有跌的雙向波動態勢，人民幣雖然可能因為國內外環境的變化出現階段性承壓，但長期穩定的基礎依然牢固。

中金公司預估，短期美元指數在技術上形成了向上突破的態勢，若風險偏好不能得到有效提振，美元或在短期內或維持反彈態勢。

路透分析，中國官方中間價較市場預測偏離775點，為6月底監管層啟動本輪「過濾」措施以來最大偏離，顯現監管機關維穩態度。但美元指數亦持續偏強勢，因此人民幣適度回落亦屬正常。