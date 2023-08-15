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人民幣兌美元 貶到兩月低點 彭博：人行近期可能出手

記者謝守真／綜合報導
人民幣創下7月以來近兩個月低點。（中新社資料照片）
人民幣創下7月以來近兩個月低點。（中新社資料照片）

受到進出口數據不佳及美元指數走強影響，在岸、離岸人民幣兌美元匯率14日大幅走貶，人民幣兌美元的在岸即期匯率跌破7.26關口，而盤中最低跌至7.2626，較前一日下跌近300點，創下7月以來近兩個月低點。

彭博分析，中國經濟步履蹣跚，且缺乏任何有效刺激措施，使得人民幣在美元反彈之際幾無支撐。不過，人民幣近期的疲軟可能會促使中國央行推出更多措施來減緩人民幣的貶值。據悉，此前於7月，北京還調整相關規定，允許企業從海外借入更多資金，來鼓勵資金流入。

據中國外匯交易中心官網公布，在岸人民幣對美元即期匯率14日早盤開低175點，報7.2515，盤中一度跌破7.26，為6月30日以來首次，下午收盤報7.2537，較前交易日跌197個基點，但夜盤又跌破7.26。離岸人民幣兌美元匯率，14日更接連跌破7.26、7.27及7.28關口，盤中最低貶至7.2816，下跌逾200基點。

另外，人民幣兌美元中間價為7.1686，較前一交易日下調99個基點，連兩日走貶，為7月12日以來逾一個月低點。

而前一交易日，人民幣兌美元中間價報7.1587。此外，美元指數近日連續走高，14日盤中還站上103關口。

除人民幣中間價外，中國人民銀行14日在公開市場透過7天逆回購注入人民幣60億元，利率為1.90%。

澎湃新聞引述中金公司稱，在當前中國內部貨幣環境相對寬鬆，且美債收益率不斷上行的環境下，人民幣或仍在一段時間內保持有漲有跌的雙向波動態勢，人民幣雖然可能因為國內外環境的變化出現階段性承壓，但長期穩定的基礎依然牢固。

中金公司預估，短期美元指數在技術上形成了向上突破的態勢，若風險偏好不能得到有效提振，美元或在短期內或維持反彈態勢。

路透分析，中國官方中間價較市場預測偏離775點，為6月底監管層啟動本輪「過濾」措施以來最大偏離，顯現監管機關維穩態度。但美元指數亦持續偏強勢，因此人民幣適度回落亦屬正常。

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