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特斯拉中國Model Y降價促銷 長續航版、高性能版皆下調近2千美元

財經新聞組／綜合報導

特斯拉中國14日跟進降價潮，特斯拉官方微博公布，即日起，Model Y長續航版起售價從人民幣31.39萬元（約4.3萬美元）調降至29.99萬元（約4.1萬美元），Model Y高性能版從人民幣36.39萬元調整為34.99萬元（約4.8萬美元）。兩款車降幅都是人民幣1.4萬元（約1934美元）。

澎湃新聞報導，今年3月，一場以燃油車為主的價格大戰席捲中國大陸車市，為汽車行業帶來不小的壓力。經歷短暫休整後，近期，新能源車也跟進降價。8月以來，至少十個汽車品牌宣布降價等促銷活動。

上汽大眾旗下純電車型ID系列在7月初率先降價，ID.4 X、ID.6等優惠幅度從人民幣2萬元到4萬元不等，ID.3更推出史上最低售價，所有配置車型直降人民幣4.3萬元（約5942美元），裸車只要人民幣11.99萬元（約1.6萬美元）就能入手。

7月下旬，一汽大眾也官宣對ID系列開啟大幅降價，ID.4 CROZZ車型降價高達人民幣4.6萬元（約6356美元），同時加碼置換補貼、無息貸款等多項優惠。

由於大眾ID系列長期以來在中國市場銷量欠佳，不少業內人士當時認為大眾一家降價是為了出清庫存。不料進入8月後，價格出現鬆動的車廠越來越多，大陸車市儼然又掀起新一輪降價潮。

8月1日，大陸造車新勢力「零跑汽車」推出「雙C臨門，零跑放暑價」活動，活動車型降價人民幣1至2萬元不等，其中降幅最高的2023款零跑C01 717智享版降價2萬，相當於打九折。

同為造車新勢力的「哪吒汽車」也發布「七夕放價」活動，針對旗下2022款哪吒S車型降價人民幣3萬元（約4145美元），售價最低降至人民幣15.98萬元（約2.2萬美元）。

蔚來汽車則宣布，推出8月限時購車優惠，支付定金購買蔚來新車的用戶，可在提車後獲贈30張換電體驗券，同時對家用充樁價格進行調整，最高降幅達人民幣2700元（約373美元）。加入降價行列的還有長安福特、奇瑞、上汽等數家車廠。

特斯拉 貸款 微博

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