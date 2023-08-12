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華為上半年淨利 同比大增2.1倍

記者葉文義／綜合報導

華為公布2023年上半年經營業績，上半年總營收3109億（人民幣，下同，約429.6億美元），年增3.1%，淨利率15.0%。以此推算，上半年淨利約466億（約64.4億美元），較去年同期大增2.1倍。

從各業務來看，上半年ICT基礎設施業務營收1672億，終端業務為1035億，雲計算業務收入為241億，數字能源業務收入為242億，智慧汽車解決方案業務收入為10億。

對比2022年同期數據，華為今年上半年營收略有增加，但淨利率提高10個百分點，顯示獲利狀況有所改善。

對於淨利率增長的原因，華為方面稱，一方面是管理水準與運營效率提升，另一方面則是公司進行一定的銷售策略調整和產品結構優化，對利潤產生積極影響。

值得留意的是，2022年上半年華為終端業務營收為1013億，年減25.4%。但今年上半年華為終端業務停止下滑趨勢，還微增2.17%。

從業績增速來看，作為目前少數虧損的業務，華為智慧汽車依然面臨較大的壓力。今年初，華為常務董事、終端BG CEO、華為智能汽車解決方案BU CEO余承東表示，華為車BU要在2025年實現獲利的目標，為此，華為得先幫車企賣100萬台車。

華為 利率 CEO

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