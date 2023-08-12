蔚來熱銷 傳銷售員月領40萬人民幣 BBA銷售冠軍爭入職

中國造車新勢力之一的蔚來汽車7月銷量爆發，一線銷售人員的月薪跟著超過10萬人民幣，甚至有人超過40萬人民幣。（取材自新華網）

有中國汽車博主在社交媒體表示，中國造車新勢力之一的蔚來汽車7月銷量大爆發，一線銷售人員的月薪跟著超過10萬（人民幣，下同，約1.38萬美元），甚至有人超過40萬（約5.52萬美元）。在高提成的吸引下，傳出不少BBA（BMW、賓士、奧迪）的銷售冠軍都爭相入職蔚來。

蔚來7月銷量成績亮麗，7月交付新車2萬462輛，年增103.6%、月增91.1%，交付量創單月歷史新高。其中，全新ES6在7月交付超1萬台，也是蔚來首次單車型月交付破萬。

報導指出，一線銷售人員的提成一般來自賣車提成、分期提成、保險 提成等，而新勢力品牌則把銷售環節進行拆分，主要是對電話量、試駕量、成交量等進行考核，並且底薪高於傳統汽車品牌一線銷售，通常底薪的占比相對較高，而提成也是根據銷售額的增加會有相應的績效獎金。

一位蔚來華南區的銷售向藍鯨財經表示，目前其所在門店銷售工資水準確實很高，人均6至8萬，實習崗位工資也能達到過1萬水準。他表示，雖然工資水準高，但銷售壓力也不小，目前銷售還在大量招聘中。

不過，今年1-7月蔚來累計交付新車7萬5023輛，相較今年24.5萬輛的銷量目標，完成率僅為30.6%。

進入下半年以來，已有包括上汽大眾、奇瑞新能源、歐拉、零跑、哪吒等多家車企官宣降價，讓汽車行業再度燃起「價格內卷」的戰火。而此前一再堅持不降價的蔚來，在6月宣布全系降價3萬後，8月再度推出限時購車優惠政策。