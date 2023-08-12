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中國掀醫藥反腐風暴 多家藥廠因嚴格監管取消IPO計畫

MSCI季調納29檔中國股票 多檔生物醫藥個股遭剔除

記者陳宥菘／綜合報導
指數編纂公司MSCI（明晟）11日公布季度調整結果，共有29檔中國股票被MSCI中國指數新納入，另有19檔遭到剔除。（路透）
指數編纂公司MSCI（明晟）11日公布季度調整結果，共有29檔中國股票被MSCI中國指數新納入，另有19檔遭到剔除。（路透）

指數編纂公司MSCI（明晟）11日公布季度調整結果，共有29檔中國股票被MSCI中國指數新納入，包含中油資本、公牛集團等市值近千億人民幣的A股上市公司；另有19檔中國股票遭到剔除，包含泰格醫藥、達安基因、健帆生物、昭衍新藥等多個生物醫藥個股。此次調整將於8月31日收盤後正式生效。

澎湃新聞報導，本次新增29檔標的，有28檔均為A股標的，包括光迅科技、江淮汽車、安克創新等；此外還有一檔港股標的中國重汽被新納入。

從所屬行業來看，多檔汽車股被調入，包括江淮汽車、北汽藍谷、福田汽車等；還有多檔精密製造龍頭企業被納入，包括5G光模塊板塊的新易盛、中國國產螢幕龍頭和輝光電，以及中國國內軟包電池龍頭孚能科技等。另外，太極集團、恩華藥業等兩支中藥板塊個股也被納入。

而由於MSCI中國指數被納入MSCI新興市場指數，因此股票進入MSCI中國指數，便意味著進入了MSCI全球標準指數，從而獲得大量被動資金。

據報導，除新納入股票之外，本次剔除的19檔包括堅朗五金、泰格醫藥兩支頻頻被外資「買爆」的細分領域龍頭股。此外，新納入名單雖出現中藥板塊上市公司，但多檔生物醫藥個股卻被「踢群」，除了泰格醫藥外，達安基因、健帆生物、昭衍新藥、康龍化成無一倖免。

同時，A股在岸指數的成分股名單也有所調整，增加成分股10檔，包括光迅科技、安克創新、太極集團等；剔除50檔標的，包括金禾實業、安通控股、道通科技等。

據報導，展望市場未來走向，景順首席全球市場策略師霍普指出，中國官方表示將加大對私營部門資金支持力度，應有助於提振市場信心，另外北京當局若推出地方政府債務風險的計畫，有望在近期提振中國股市。

景順亞太區全球市場策略師趙耀庭認為，中國出口量仍然強韌，如電動汽車、電動汽車電池、太陽能電池板等替代綠色能源技術的出口表現理想，因此中國經濟韌性可期。

股票 北京 新興市場

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