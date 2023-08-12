我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美西飛中航班 10月起擴增 票價將波動

中國掀醫藥反腐風暴 多家藥廠因嚴格監管取消IPO計畫

台星碳權交流 新加坡爭取當供應者

記者朱漢崙／綜合報導
台灣成立碳交所後，政府對台灣的碳權交易制度如何接軌國際，以及認證碳權品質的技術非常重視，並期待台灣企業更積極減少碳排。（記者蘇健忠／攝影）
台灣成立碳交所後，政府對台灣的碳權交易制度如何接軌國際，以及認證碳權品質的技術非常重視，並期待台灣企業更積極減少碳排。（記者蘇健忠／攝影）

台灣碳交所日前成立，後續的碳權商機已吸引國際市場矚目，據知情人士透露，繼碳交所董事長林修銘宣布9月將和國際知名的Gold Standard簽署合作備忘錄（MOU）引進國際碳權商品，新加坡碳權交易平台MVGX VCM已在8日低調訪台、拜會行政院，並對於未來合作的可行性提出簡報，引起業界高度矚目。

新加坡2021年推出碳權交易平台，目前有兩大碳權交易平台，其中一家CIX平台由淡馬錫控股公司主導，此次訪問台灣行政院的，是另一家碳權交易平台MVGX VCM。

知情人士指出，相較台灣有上百家碳排大企業，亟須解決碳排問題，「新加坡反而相反」金融圈人士指出，新加坡主要是以金融貿易為主的國際中心，並無製造業，因此其國內企業需要動用到碳權減碳的量非常少。

據新加坡向相關部會提出的數據，其有減碳排問題的企業僅50多家而已，因此新加坡不會是碳權的需求者，反而是新加坡本身的條件，一方面作為交易中心，另一方面也可作為碳權產品供應者，因此這回MVGX VCM訪台在政院這場簡報中，表達其可作為碳權供應者的意願，此外也包括可提供辨識碳權品質好壞的相關技術。

知情人士透露，在台灣成立碳交所後，政院方面對台灣的碳權交易制度如何跟國際接軌，以及認證碳權品質的技術非常重視。

相關人士透露，該場會議聚焦兩大議題，一是碳權品質優劣的辨識，另一個重點，則是台灣的碳權制度未來如何跟國際接軌。

新加坡 減碳

上一則

華為上半年淨利 同比大增2.1倍

下一則

蔚來熱銷 傳銷售員月領40萬人民幣 BBA銷售冠軍爭入職

延伸閱讀

新加坡Q2經濟成長0.1%低於預期 但躱掉衰退

新加坡Q2經濟成長0.1%低於預期 但躱掉衰退
34歲外送員疑暴斃車內1周沒人發現 飄濃烈腐臭流屍水

34歲外送員疑暴斃車內1周沒人發現 飄濃烈腐臭流屍水
王毅回任首訪抵星 東盟內部將引反響

王毅回任首訪抵星 東盟內部將引反響
王毅會晤新加坡新外長 加快恢復兩國直航

王毅會晤新加坡新外長 加快恢復兩國直航

熱門新聞

台積電至美國設廠卻面臨缺工問題。 聯合報系資料照片

美失業單親媽培訓10天進台積電 年薪4.3萬…台網友狠酸

2023-08-08 16:15
民眾認為退休生活若要過得舒適，必須存到180萬元才能達標，但許多民眾對應該為退休存多少錢、如何投資卻都沒有概念。（美聯社）

存180萬元才能退休？5領域常見盲點一次看

2023-08-06 22:31
紐約時報專欄作家克魯曼。（路透）

憂美國債務危機臨頭？克魯曼：不如「憂天」來得實際

2023-08-05 08:52
亞洲工廠缺工情況勢將影響美國物價。（路透）

美物價漲不停 是因為亞洲年輕人想當網紅或咖啡店打工？

2023-08-07 04:37
理財暢銷書《致富心態》作家摩根‧豪瑟。（路透）

怎樣投資才好？《致富心態》作者摩根‧豪瑟教你幾招

2023-08-05 06:43
國際金融評級機構穆迪將10家銀行的評等下砍一級，圖為紐約梅隆銀行。(路透)

穆迪砍10家美國中小銀行信評 6家大銀行列降評觀察

2023-08-08 09:24

超人氣

更多 >
社安金有配偶福利 這四件事你可能不知道

社安金有配偶福利 這四件事你可能不知道
美國人省錢少買 三種食品銷售大減

美國人省錢少買 三種食品銷售大減
槍殺親屬4死1重傷 芝郊區亞裔家庭釀悲劇

槍殺親屬4死1重傷 芝郊區亞裔家庭釀悲劇
中客要來了…美物價高拒簽多 業者期待也怕受傷害

中客要來了…美物價高拒簽多 業者期待也怕受傷害
港媒爆梁朝偉疑偷吃25歲女團前成員 日本置產還有私生子

港媒爆梁朝偉疑偷吃25歲女團前成員 日本置產還有私生子