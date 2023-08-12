台星碳權交流 新加坡爭取當供應者

台灣成立碳交所後，政府對台灣的碳權交易制度如何接軌國際，以及認證碳權品質的技術非常重視，並期待台灣企業更積極減少碳排。（記者蘇健忠／攝影）

台灣碳交所日前成立，後續的碳權商機已吸引國際市場矚目，據知情人士透露，繼碳交所董事長林修銘宣布9月將和國際知名的Gold Standard簽署合作備忘錄（MOU）引進國際碳權商品，新加坡 碳權交易平台MVGX VCM已在8日低調訪台、拜會行政院，並對於未來合作的可行性提出簡報，引起業界高度矚目。

新加坡2021年推出碳權交易平台，目前有兩大碳權交易平台，其中一家CIX平台由淡馬錫控股公司主導，此次訪問台灣行政院的，是另一家碳權交易平台MVGX VCM。

知情人士指出，相較台灣有上百家碳排大企業，亟須解決碳排問題，「新加坡反而相反」金融圈人士指出，新加坡主要是以金融貿易為主的國際中心，並無製造業，因此其國內企業需要動用到碳權減碳 的量非常少。

據新加坡向相關部會提出的數據，其有減碳排問題的企業僅50多家而已，因此新加坡不會是碳權的需求者，反而是新加坡本身的條件，一方面作為交易中心，另一方面也可作為碳權產品供應者，因此這回MVGX VCM訪台在政院這場簡報中，表達其可作為碳權供應者的意願，此外也包括可提供辨識碳權品質好壞的相關技術。

知情人士透露，在台灣成立碳交所後，政院方面對台灣的碳權交易制度如何跟國際接軌，以及認證碳權品質的技術非常重視。

相關人士透露，該場會議聚焦兩大議題，一是碳權品質優劣的辨識，另一個重點，則是台灣的碳權制度未來如何跟國際接軌。