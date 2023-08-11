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台積7月營收55.9億美元 近半年新高

記者尹慧中／綜合報導
台積電公布7月合併營收1776.16億元，攀上近半年來高點，也是歷年同期次高。（路透）
台積電公布7月合併營收1776.16億元，攀上近半年來高點，也是歷年同期次高。（路透）

台積電10日公布7月合併營收新台幣1776.16億元（約55.9億美元），攀上近半年來高點，也是歷年同期次高，月增13.6%；前七月合併營收飛越兆元新台幣大關、達新台幣1.16兆元（約365億美元），年減3.7%。

業界分析，台積電7月營收較6月彈升，應與蘋果iPhone 15系列新機拉貨，以及高速運算（HPC）相關訂單仍佳有關。台積電7月合併營收仍較去年同期衰退約4.9%，10股價跌新台幣3元、收新台幣551元，外資轉賣1763張；周四ADR早盤漲1.4%。

台積電先前於法說會釋出本季展望，預期本季美元合併營收介於167億美元至175億美元，季增6.5%至11.6%，以平均值171億美元計算，季增約9.1%，增幅低於市場預期約一成。在新台幣兌美元30.8基礎上，估第3季毛利率51.5%至53.5%，營益率38%至40%。

法人以台積電釋出的匯率基礎換算，本季新台幣合併營收約介於新台幣5143億元至5390億元（約161.8億美元至169.6億美元），扣除7月實績，8、9月累計值約新台幣3367億元至3614億元（約105.9億美元至113.7億美元），推測8月與9月業績平均約新台幣1684億元至1807億元（約53億美元至56.8億美元），隨蘋果新機備貨潮延續，仍有機會優於7月。

目前全球半導體庫存調整如市場預期進行中，近期不少IC設計大廠都釋出第3季旺季不太旺的看法，也讓外界增添除了AI與蘋果應用以外，整體半導體產業恐陷入L型復甦走勢的疑慮。不少IC設計大廠都希望工廠能和客戶共體時艱，特別在重災區的8吋晶圓代工領域正面臨IDM大廠價格戰。

就景氣，台積電總裁魏哲家先前在法說會上曾說，總經比先前預期弱，大陸經濟復甦比預期慢、終端需求不佳也持續，AI雖然需求很強勁，但大環境的趨勢仍不能完全彌補其他領域，庫存調整到什麼時候是個好問題，一切都要看經濟因素。

魏哲家當時也說，經濟前景比台積電預期疲弱，通膨因素也持續，半導體復甦議題和經濟有關，除了AI以外，所有客戶全面更謹慎再管控下半年庫存，有助IC設計庫存更健康。

在市場與經濟前景不確定因素持續下，台積電已二度下修今年全年美元營收預期年減10%，並下修今年全球晶圓代工產值預估值，最新看法為年減十位數中段百分比（約15%至17%）。

台積電 AI 匯率

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