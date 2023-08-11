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中芯Q2財報 毛利率連6季下滑 高層信心喊話：下半年銷售收入會好

記者林宸誼／綜合報導

中國晶圓代工龍頭中芯國際10日公布2023年第2季財報，由於晶圓銷售量增加，季營收為15.6億美元，季增6.7%、年減18%；淨利4.64億美元，季增73.8%、年減26.2%，單季每股盈利人民幣0.05元。

財報顯示，中芯國際第2季毛利率為20.3%，上一個季度為20.8%，去年同期為39.4%。中芯國際給出的第3季業績指引為營收與上季相比增長3%至5%，毛利率介於18%至20%的範圍內。

香港經濟日報分析，這是自2022年首季以來，毛利率連跌六季。由於毛利率是科技股的關鍵指標，市場相當關注毛利率前景。中芯國際10日收在18.48港元，跌0.54%。

每日經濟新聞報導，作為重資產公司，中芯國際產能利用率尤為受到業界關注。2023年第2季中芯國際產能利用率為78.3%，而第1季產能利用率為68.1%，即產能利用率回升超10個百分點。

產能利用率的提升，是建立在產能持續增長的基礎上。中芯國際月產能由2023年第1季的73.23萬片（8吋約當晶圓），增加至2023年第2季的75.43萬片（8吋約當晶圓）。

資本支出方面，中芯國際第2季資本支出為17.3億美元，較上季12.6億美元增長37.57%。

對於第2季業績，中芯國際管理層評論稱：「2023年第2季，12吋產能需求相對飽滿，8吋客戶需求疲弱，產能利用率低於12吋，但仍好於業界平均水平。」

對於第3季業績，中芯國際管理層稱：「第3季出貨量預計將繼續上升，而同時，折舊也將持續增加。下半年公司銷售收入預計好於上半年。將繼續做好技術研發、平台開發工作，把新產品快速驗證出來，把配套產能最快速度安排好，為下一輪的增長周期做好準備。」

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