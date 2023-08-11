中國電動車滲透率 2年後將超過60%

中國電動車 大廠比亞迪董事長王傳福樂觀預測，2025年中國市場新能源汽車的滲透率將超過60%，且中國汽車自主品牌的市占率也將提升至70%。

中國乘用車市場信息聯席會（乘聯會）最新數據顯示，今年7月中國新能源汽車滲透率36.1%，較去年同期提升9.3個百分點；其中，自主品牌零售市占為53.2%，較去年同期提高5.8個百分點。

比亞迪9日晚間舉行第500萬輛新能源車出廠發布會，王傳福細數了過去20年經歷，回顧中國汽車品牌的發展歷程。

第一財經日報報導，王傳福在演講中數度哽咽，他說比亞迪剛從電池行業轉到汽車行業時，各種質疑和嘲笑聲都撲面而來。

在近兩年銷量爆發式增長前，比亞迪不管是在技術路線選擇，還是在研發投入上，也都曾經歷過黑暗時刻。

在技術路線上，比亞迪2008年就發布全球首款量產的插混車F3DM，搭載了全球首創的DM混動技術。等到2018年，比亞迪的DM技術發展到了第三代，但市場的「春天」還沒到來。

2018年，中國新能源汽車銷量首次突破100萬輛，達到125.6萬輛，年增61.7%。其中插混車市場容量更小，當年銷量只有27.1萬輛，僅占新能源汽車總銷量的21.6%，占純電動車銷量27.5%。

他指出，2019年是比亞迪最艱難的一年，當時比亞迪只有一個目標，就是活下去，怕等不到新能源汽車的春天。

「真的差點就走不下去了！」王傳福表示，市占小再加上技術需要進一步優化和突破，插混這條技術路線那時候已經被很多車企放棄，比亞迪內部對此也有爭議，「但我還是要繼續走插混路線，必須咬牙堅持下去，即使走錯了也認了。」

事實證明，比亞迪「賭」對了，插混路線從之前的非主流逐漸走向主流。從2022年來，插混車銷量年增率超過了純電動車，在市場上的占有率也節節攀升。

中汽協數據顯示，在2023年上半年，中國純電動車累計銷量達271.9萬輛，年增31.9%，而插混車銷量達102.5萬輛，年增91.1%。其中，6月插混車產銷量分別為23.5萬輛和23.2萬輛，均創歷史新高。