理想汽車銷量亮眼 業績再創新高 第二季轉虧為盈

中國造車新勢力之一的理想汽車，其第二季利潤超過市場預期，預計今年銷量或達36萬輛。（取材自理想汽車官網）

中國造車新勢力之一的理想汽車，近期在銷量表現亮眼的同時，業績也再創新高，第二季更是轉虧為盈。理想汽車於8日公布第二季財報，第二季營收達人民幣286.53億元（約39.7億美元），年增228.1%，再創新高，高於市場預估的人民幣272.1億元。其淨利潤 為人民幣23.1億元，去年同期則虧損人民幣6.41億元。

第一財經報導指出，理想本次財報數據顯示，理想汽車第二季營收和交付均創歷史新高，分別為人民幣286.5億元和8.7萬輛，年增幅為228.1%和201.6%。而毛利率 則為21.8%，「穩中有增」。

報導稱，在中國幾個新勢力車企整體業績下滑的狀態下，理想汽車的交付、營收狀況均呈線正向且高速的增長，一舉成為上半年中國車企中黑馬之一。

而澎湃新聞報導，理想預估，在第三季其車輛的交付量將達10萬至10.3萬輛，而年比增長介於277%至288.3%。而理想還預測，其第三季營收為人民幣323.3億至333億元，年比增長246%至256.4%。顯示銷量大幅增加是理想營收上升的主要原因之一。

對此，理想汽車執行長李想表示，今年全年，有信心超出年初內部制定的全年交付目標的10%至20%（達33萬至36萬輛），突破1000億元的全年營收目標。他還誇下豪語說到，要在今年年底，達到4萬輛的月交付里程碑。

不過，在理想交出本次亮眼財報後，股價卻不漲反跌，於美股 收盤時報42.63美元/股，下跌8.62%。市場上有分析認為，理想高達10萬輛的第3季產能目標，並沒有大幅超過市場預期。

此前，理想從今年1月大約1.5萬輛的交付量一路攀升。到7月時，其交付量為3.4萬輛，而8月和9月，理想的交付量都維持在3萬輛水平，與7月相近。由於8、9月可能出現的「相對停滯」，也進而引發了分析師、市場對理想汽車交付能力的擔憂。

然而，相對於其他中國造車新勢力陷入「內捲」，理想在交付水準仍是遙遙領先，這使它也隨之把目標轉向了賓士、BMW、奧迪（BBA）。而李想在本次電話會議上也明確表示，「我們有信心在2024年，提前挑戰奔馳（賓士）、BMW、奧迪在中國區的銷量，我們在2024年將努力成為中國市場銷量第一的豪華品牌」。