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救房市 一線城市「北上廣深」將開調控優化會議

記者黃雅慧／綜合報導

經濟觀察網引述消息指出，中國一線城市「北上廣深」的房地產政策調控優化會議將在8月召開。此前中央至地方頻釋出訊號，但都未有動作，市場認為這場會議可能扮演關鍵角色。

來源：世界新聞網

不過，相關人士憂心，目前從交易端來看，中國房市景氣下行訊號明顯，如果當局未有動作，8、9月數據可能是斷崖式下跌。

中共中央政治局會議在7月24日定調中國房地產市場供求關係發生重大變化，並且要求適時優化房地產政策；中國住建部在3天後的7月27日，部長倪虹表態要降低首套房首付比率和貸款利率、改善性住房換購稅費減免、認房不認貸等措施，也暗示一線城市調控或將放鬆。

緊接著自7月29日起，被視為房市調控模範生、限購令最嚴格的北京率先表態，被市場解讀意義重大。其他一線城市深圳、廣州、上海先後跟進表態。但「只聞樓梯響」，不見具體政策細則推出。

一線城市住建官員說：「只要告訴我能動什麼，工具箱大把，連夜都能出方案。」事實上，高層喊話後，一線城市政策反而進入「真空期」，大家都在等待下一步指令。

經濟觀察網引用業內人士說法稱，7月底以前，四個一線城市被明確要求保持定力，主要擔心如果一線城市大幅度放開，可能把周邊城市的需求虹吸過來，「不能只管自己旺」、「要有大局觀」。意味在政策推出前，會考慮的較多。

「留給我們的時間不多了。」相關人士與住建部官員都很著急，該人士和中介、房企溝通市場情況頻率越來越高。

因為從交易端看，大部分城市的網簽數據滯後，到訪數據和轉化率不斷下降，如果不動作，之後數據可能很難看。

房地產 北京 貸款

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