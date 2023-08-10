中國中小企業發展指數 連2月回溫 但仍低於臨界值

中國中小企業發展指數回升，其中房地產業指數上升，但建築業指數卻下降。 （中新社）

據中國中小企業協會9日發布的消息，隨著支持民營經濟和民間投資 各項政策措施密集出台，中小企業信心逐步回升，中小企業發展指數繼續上升。7月中小企業發展指數（SMEDI）為89.3，比上月上升0.2點，連續兩個月回升，且高於2022年同期水平，但低於2021年同期水平，仍處在景氣臨界值100以下。

來源：世界新聞網

其中，分項指數五升一平二降，與發展信心有關的宏觀經濟感受指數和投入指數升幅最大，成本指數和資金指數有所下降。分行業指數六升二降，房地產業指數和社會服務業指數升幅較大，建築業指數和批發零售業指數有所下降。

據報導，中小企業開工率有所改善，完全開工的企業占比上升。關於開工率的調查顯示，7月份，完全開工的企業占43.75%，比上月上升6.90個百分點；開工率在75%-100%之間的占12.30%，比上月下降1.40個百分點；介於50%-75%的占20.50%，比上月下降0.95個百分點；開工率小於50%的占15.65%，比上月下降4.30個百分點；未開工的占7.80%，下降0.25個百分點。總的來看，中小企業復工達產狀況有較大幅度的改善。

央廣網報導，中國中小企業協會指出，企業發展信心得到提振。國務院 促進民營經濟發展壯大的意見和各項政策措施以及擴大內需政策的密集出台，必將助力民營經濟改善發展環境，提振發展信心。7月份，反映企業信心狀況的宏觀經濟感受指數為98.8，比上月上升0.4點。從細項看，宏觀感受指數為103.5，比上月上升0.5點，高於景氣臨界值100；行業運行指數為94.2，比上月上升0.3點。

協會稱，同時，隨著經濟恢復向好和穩就業 系列政策的出台，以及進入畢業季，勞動力需求擴張，供應增加。促進民間投資17條措施的出台，有利於營造敢投會投能投的良好環境，助力中小企業投資信心有所恢復，投資意願有所增強。

中國中小企業協會指出，隨著生產、分配、流通、消費等經濟循環逐步暢通，市場預期逐步好轉。但也要看到經濟恢復是一個波浪式發展、曲折式前進的過程，預期完全恢復尚需時日。此外，金融部門進一步加大對小微企業支持力度，但金融資源進入中小企業的渠道仍然不暢。

協會表示，進入7月份，經濟運行扭轉了二季度下滑勢頭，逐漸築底企穩，重拾持續恢復，總體回升向好的態勢。但是國際環境依然複雜嚴峻，對中國不利影響加大。當前，經濟運行正處於恢復發展和產業升級的關鍵期，要更加精準有力實施宏觀調控，加強逆週期調節和政策儲備，根據形勢變化及時分批出台針對性更強和力度更大的政策措施，為經濟持續向好打下堅實基礎。