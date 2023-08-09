100%綠電替代 中石油產出首桶「零碳原油」

吉林油田規劃建設零碳示範區項目建成且投運，實現100%綠電，也產出大陸首桶「零碳石油」。（圖／取自中國石油報）

中國能源企業中石油 所屬吉林油田新立採油廠Ⅲ區塊光熱系統，日前正式並網運行，這意味亞洲地區最大陸上採油平台集群零碳示範區建成且投入運作。該示範區還產出了中國第一桶「零碳原油」。

綜合媒體報導，吉林油田新能源事業部常務副經理馬曉紅表示，吉林油田通過建設風光發電、儲能替代網電，實現了新立採油廠Ⅲ區塊100%綠電替代；通過地熱、光熱、空氣源熱部分替代天然氣 加熱，實現區塊部分熱力清潔替代，年可替代天然氣60萬立方公尺。

中國石油網消息，新立採油廠1號、2號、3號、16號平台，占地面積共8.05萬平方公尺，共有油水井170餘口。通過多能綜合利用、新能源技術集成，實現區塊零碳生產、零碳排放。而上述四個平台實現100%綠電替代，區塊內建設一台3MW風機，年可發綠電900萬度。

而剩餘化石能源消耗，會再通過二氧化碳注入驅油和埋碳，實現剩餘減排量中和。區塊年碳排放量可從8361噸降至-3820噸，真正實現零碳生產。

據中國石油報3月報導，吉林油田規劃建設零碳示範區項目，通過集成風光發電、地熱利用以及成熟的「CCUS技術」（指碳捕捉、利用與封存技術），打造一個個工業「肺泡」，實現原油開發過程二氧化碳零排放，將亞洲最中國上採油平台集群打造成未來油田建設的模板。