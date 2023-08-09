中國乘用車銷量7月售量年減5% 連2月下滑

受價格戰持續影響，儘管今年7月新能源車表現依然強勢，但中國乘用車市場整體銷量依然下滑。中國乘用車市場信息聯席會（乘聯會）公布最新一期銷量數據顯示，7月中國乘用車市場零售銷量年減5%，連續第二個月下滑。

乘聯會初步統計，7月1到31日全中國乘用車市場零售銷量173.4萬輛，日均零售銷量5萬5942輛，年減5%，與前月相比下跌8%。其中，新能源乘用車市場零售銷量64.7萬輛，年增33%，漲幅趨緩，與6月相比小幅下降3%。

今年前七月，全中國乘用車市場零售銷量初步統計為1125.9萬輛，年增1%，累計漲幅縮小。其中，新能源乘用車累計零售銷量373.3萬輛，年增37%。

而在批發銷量方面，7月1到31日全中國乘用車廠商批發銷量為201.7萬輛，日均批發銷量6萬5053輛，年減6%，與6月相比跌10%。其中，全中國乘用車廠商新能源批發銷量75.5萬輛，年增34%，與6月相比微跌1%。

前7月，全中國乘用車廠商累計批發銷量1308.5萬輛，年增6%。其中，乘用車廠商新能源累計批發銷量429.9萬輛，年增42%。

中國商務部 辦公廳日前發布「關於組織開展汽車促消費活動的通知」，商務部將統籌開展「百城聯動」汽車節和「千縣萬鎮」新能源汽車消費季活動。各地汽車促消費的活動已經大面積開展，部分地區開展大量發消費券等輔助措施，進一步提振了汽車消費熱情。