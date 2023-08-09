麥當勞中國豪語：衝刺展店5年要到1萬家

麥當勞中國成為「金拱門」將滿六年之際，將持續加速在大陸在地化的進程。(本報資料照片)

麥當勞 中國成為「金拱門」將滿六年之際，該公司指，將持續加速在中國在地化的進程。麥當勞中國首席執行官張家茵稱，到2028年其餐廳數量要衝至1萬家。

綜合第一財經、澎湃新聞報導，張家茵近期透露，「到2028年，麥當勞中國要在一線至五線城市衝刺達到1萬多家餐廳的體量，其中高線城市的增長空間依然非常大。整體來說，量不是最主要追求的目標，『更強大』才是」。

張家茵指，中國在全球市場中「一定是無法忽視的、一個有很大增長空間的市場，對下半年同樣有信心」。談及中國市場的增長空間時，她稱，過去五、六年麥當勞中國發展迅速。目前，中國已是麥當勞全球第二大、發展最快的市場，及美國以外最大的特許經營市場。

張家茵還表示，「過去五年，麥當勞中國開店計劃和營業額兩位數增長的規劃全都做到了。門市數量已超出預期，受疫情 影響銷售額正全面補回」，麥當勞中國餐廳數從進入金拱門時代前的2500多家，五年內增至5000多家，翻了一倍，超過2022年底增至4500家目標。

據悉，麥當勞中國供應鏈也實現了90%的在地化。而其在地化戰略當中，加速開店是關鍵。麥當勞中國花了18年開出首個1000店，不過，到第五個1000店時，卻僅用了一年半。除了加速擴展直營店外，麥當勞中國也持續支持現有的特許經營商加速發展。

據彭博此前報導，凱雷投資 集團與中信資本公司旗下私募股權子公司信宸資本正向一些基金尋求40億美元的資金，以購買其麥當勞公司香港和中國業務的部分股權。對此，張家茵重申，「我們的股東是不會變化的。無論是中信資本、凱雷還是麥當勞，對中國市場非常看好。他們的一些投資人可能隨著投資周期會變化，但不會影響『金拱門』」。