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台灣7月出口387億美元 連11黑、跌勢收斂

記者翁至威／綜合報導
台灣7月出口387.3億美元，是九個月以來最高，年減10.4%雖為連11黑，但跌勢較預期收斂。圖為高雄港貨櫃。(記者劉學聖／攝影)
台灣7月出口387.3億美元，是九個月以來最高，年減10.4%雖為連11黑，但跌勢較預期收斂。圖為高雄港貨櫃。(記者劉學聖／攝影)

AI商機助攻下，台灣財政部8日公布7月出口387.3億美元，是九個月以來最高，年減10.4%雖為連11黑，但跌勢較預期收斂。財政部表示，經濟復甦雖仍緩慢、曲折，但在AI熱潮等五利多支撐下，樂觀預估第3季出口減幅將降至個位數，第4季將回歸正成長軌道。

另外，7月進口302.5億美元，年減20.9%，連九黑；出超84.8億美元，則創歷年單月新高。

財政部統計處長蔡美娜表示，7月出口值雖回升，但年減幅仍逾一成，嚴格來說還不算理想，仍受通膨、中國大陸經濟復甦力道不足、庫存壓力未解、出口價格下滑、比較基期偏高等五大因素牽制。

11大出口貨類中，資通與視聽產品一枝獨秀，唯一挺住正成長，7月出口90.7億美元，創單月新高，年增54.1%是13年來單月最大增速，累計前七月規模390億美元寫同期新猷，占總出口比重達16.2%，則是19年來同期高點。

蔡美娜指出，AI熱潮帶動顯示卡、音效卡、伺服器等需求暢旺，另外PC庫存調整看到落底跡象，歐美對電腦零附件拉貨回升，使資通產品出口大放異彩。

傳產貨類表現更弱，礦產品受基期高、油價跌影響，7月出口大減五成七；基本金屬、塑橡膠、化學品等在供需失衡下，跌幅約二成八至三成一；機械則因國際投資降溫，生產半導體機械、工具機等需求陷入停滯，年減二成二。

蔡美娜表示，主要國家製造業採購經理人指數（PMI）多在景氣榮枯線50以下，台積電、聯電等大廠下修營運展望，印證經濟復甦路途曲折緩慢，前七月各月減幅忽大忽小，波動加劇。

展望未來仍有五大利多支撐，包含AI商機推波助瀾、庫存調整終會告一段落、新品備貨周期啟動、外銷旺季、逐漸進入較低基期，財部認為快9月、慢則11月出口轉正。

若按季節走勢推估，8月有機會可看見出口縮至個位數減幅。

AI 財政部 台積電

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