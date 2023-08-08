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台積電赴德設廠 傳董事會將拍板

編譯陳苓／綜合報導
台積電傳出將赴德國設廠。（本報資料照片）
台積電傳出將赴德國設廠。（本報資料照片）

德國媒體披露，台積電將在8日董事會拍板通過與博世（Bosch）、英飛凌（Infineon）、恩智浦（NXP）等大廠共同合資，前進德國設廠，總投資額高達100億歐元（約109.8億美元），鎖定生產車用晶片，並獲得德國政府注資五成。

台積電董事長劉德音在7月的法說會上透露，正在與客戶及夥伴接洽，根據客戶需求和政府支持水準，評估在德國建立專注於車用技術的特殊製程晶圓廠的可能性。他先前曾說，由於尚未承諾德國建廠，按照當地工會生態，會由人力資源（HR）先行，並與德國政府溝通補助，希望不要有令人意外的條件。

台積電因應地緣政治議題，正啟動全球布局，美國亞利桑那州新廠，以及日本熊本新廠都正在如火如荼建廠中。外界先前也多次傳出，台積電將前進歐洲設廠，可望落腳德國。一旦德國建廠計畫啟動，意味台積電在歐、亞、美等地的生產據點都將動起來。

德國「商報」（Handelsblatt）引述當地政府消息指出，台積電董事會將同意，在德國東部的德勒斯登設立晶圓廠。

路透引述知情人士談話指出，德國政府將出資50億歐元（54.9億美元），協助台積電在德國設立新廠。德國經濟部婉拒對此置評。

台積電2021年開始與薩克森邦政府討論德勒斯登建廠一事。相關人士告訴商報，台積電將與博世、英飛凌、恩智浦合資經營晶圓廠，主要生產車用晶片，總投資額100億歐元，

台積電過往傾向獨資建廠，但日本熊本廠已引進索尼半導體、DENSO等日系大廠共同投資，若這次引進博世、英飛凌、恩智浦等歐洲大咖一起蓋廠，可望是台積電歷來找最多夥伴共同合資興建的海外廠區。

商報表示，台積電董事會點頭後，將與柏林當局簽署融資意向書，最終決定交由歐盟執委會定奪。

另外，因應美國新廠人力短缺，據Business Insider報導，全美各地的社區學院和大學因此積極與包括台積電、英特爾和格芯等晶片製造商合作，進行培訓計畫以緩解缺工壓力，有社區大學提供十天課程，毋須任何經驗，結業後保證獲得晶圓廠面談機會。

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