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中國7月CPI將公布 增速恐降至負值

記者賴錦宏／綜合報導

中國國家統計局9日即將公布7月消費者物價指數（CPI）、生產者物價指數（PPI），中國16家機構預測7月CPI按年增速將為負值，或為今年最低。

據澎湃新聞報導，對於7月CPI，中金公司、國泰君安證券、中信證券、華泰證券、浙商證券李超宏觀團隊的預測值分別為-0.8%、-0.4%、-0.6%、-1%、-0.4%。

中信證券研究部表示，豬肉月均價格仍在低位徘徊，鮮果、鮮菜價格的高頻數據也出現較大跌幅，核心CPI預計難以恢復至疫情前均值。考慮去年同期CPI的高基數，預計今年7月CPI將降至年內最低水平。中金宏觀也提到，7月CPI按年轉負，反映基數效應。上年同期豬價上行、高溫多雨推升菜價，基數效應將拖累CPI按年下跌0.5個百分點。

7月核心CPI有望底部走穩。具體看，食品項方面，7月3日中國國家發改委啟動年內第二批中央豬肉儲備收儲工作，階段性緩解豬價下探壓力。此外，高溫影響下「北菜南運」成本可能有所增加；主汛期時，露地蔬菜生長都可能受洪澇影響。

非食品項方面，李超宏觀團隊表示，暑假期間，人員流動性較強，出行需求增加，帶動住宿等相關服務業需求上升，預計核心CPI有望底部走穩。

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