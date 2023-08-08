中東主權基金 躍A股大買家

中東主權財富基金正成為中國資本市場上不可忽視的一股力量。（路透）

中東主權財富基金正成為中國資本市場上不可忽視的一股力量。券商中國報導，阿布達比投資 局、科威特投資局等在A股市場「掃貨」，位列超過40家上市公司前十大股東；另據機構統計，阿布達比投資中國資產部位占比從2017年末的2.7%飆升到今年第1季的22.9%，權重排名從第八位躍升至第三位。

仰仗豐富石油 資源，沙烏地阿拉伯 等中東地區國家累積龐大財富，且形成大規模的主權財富基金。全球十大主權財富基金中有四家位於中東，分別是阿布達比投資局、科威特投資局、沙烏地公共投資基金、杜拜投資公司。

截至2022年，中東主權財富基金的資產管理規模總額高達3.64兆美元，占全球主權財富基金總額的三分之一。中東主權基金在2022年的投資支出接近890億美元，是2021年的兩倍，其中不少流向中國企業。分析人士認為，預計到2030年，中東主權基金的投資資本總量將躍升至10兆美元，其中逾一成將投往中國資產。

Wind數據統計，截至2023年第1季末，阿布達比投資局投資A股上市公司達34家，進入其中18家上市公司的前十大股東；科威特投資局投資A股上市公司42家，進入了其中29家上市公司的前十大股東。

為擺脫傳統石油業的依賴，中東國家將能源轉型提升至國家級戰略目標。比如沙國政府提出，到2030年，首都利雅得的電動汽車數量占比至少達到30%；另一大石油出口國阿拉伯聯合大公國也發布「2050年能源戰略」，計劃到2050年將清潔能源占比提高到50%，力爭到2050年實現溫室氣體淨零排放。也因此，中東主權財富基金都將新能源產業視作國家能源投資戰略的重要一環。資金持續鎖定相關領域，或尋求多方面合作。

比如投資中國新能源車企業。自2023年以來，已有蔚來、高合等中國造車企業與中東國家簽署合作協議或得到戰略投資。在太陽能方面，沙國政府採取與中國企業「聯姻」形式共同開拓太陽能市場。例如陸企TCL中環在今年5月宣布與沙國Vision Industries Company共同成立合資公司。

另一方面，中東國家近期加入由中俄等國組成的「金磚銀行」，中東國家的入會被視為意圖加強與中方關係。