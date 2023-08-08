華為跨界攻房地產 投資2億美元成立新公司

中國科技巨擘華為 有新動作，這次瞄準房地產 市場，引發外界關注。據工商查詢平台天眼查資訊發現，華為於8月3日新成立東莞棠雅實業公司，其註冊資本為人民幣15億元（約2億美元），並由華為全資持股。而知情人士透露，華為並無對外拓展房地產業務屬性。

該公司註冊地址為廣東省東莞市塘廈鎮，法定代表人和董事長則為王路，且華為投資 控股有限公司持有該公司100%股權。

工商訊息顯示，該公司主營業務為房地產開發經營，其經營範圍在一般項目包括住房租賃、非居住房地產租賃、園區管理服務、工程管理服務。而許可項目包括房地產開發經營。

對於外界關注，知情人士稱，該公司主要承擔建設、管理園區配套人才房功能，「無對外拓展房地產業務屬性」。

據悉，華為旗下另一家全資子公司東莞綠苑實業在2019年時，曾斥資人民幣8.45億元拍下一塊約12萬平方公尺（約36300坪）的商住用地，但該地也僅用於企業總部人才房配套項目。

事實上，華為曾多次表態不會開發房地產。據香港商報指出，2021年時任華為輪值董事長郭平曾表示，全世界最大的三個工業領域，第一是房地產、第二是汽車、第三是手機，「華為不會去開發房地產」。但他也說，「全屋智能，把家裡所有東西萬物互聯，通過鴻蒙系統全部連接起來，華為跟全世界第一大產業建立了聯繫。」

由於近年來中國數位經濟的快速發展，全屋智慧的兆元級藍海市場潛力逐漸擴大，華為也在房地產科技發展、智慧化轉型等領域持續布局。該公司目前已從2021年的全屋智慧1.0「迭代」至全屋智慧4.0。