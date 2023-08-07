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上海太平洋百貨 走過30年將熄燈

記者黃雅慧／綜合報導
上海太平洋百貨徐匯店將於8月底終止經營，圖為市民在店內購買商品。（中新社）
上海太平洋百貨徐匯店將於8月底終止經營，圖為市民在店內購買商品。（中新社）

上海徐家匯台資太平洋百貨宣布，由於與合資方合作期限在今年屆滿，將於8月31日正式謝幕。這意味自1993年以來屹立於上海達30年的太平洋百貨將結束最後一家店。

太平洋百貨徐匯店即日起開展大型主題回饋活動，將開展大力度折扣的閉店清倉、會員積點兌換抵扣等促銷活動。

華夏時報報導，折扣與清倉的活動，讓一度人煙稀少的太平洋百貨近日人潮洶湧。太平洋徐匯店某鞋店員工表示，這幾天雖然是工作日，但顧客特別多，可能是接到清倉的通知了，所以大家都來了；與此同時，也有消費者特意在太平洋百貨閉店前重溫青春回憶說，以前年輕的時候經常來這兒，這可是當時引領潮流的地方，現在都50歲了，徐匯太平洋倒閉前再來看一眼。

至於為何不續約？遠東SOGO方面此前回應，上海太平洋百貨是一家合資公司，契約在今年屆滿。因當地商圈型態的變化，且現地大樓也比較老舊，經過與合資方的協議，決定不再續約。

華夏時報報導，內部人士認為，上海太平洋百貨關閉徐匯店可能跟租約到期後續約金額上漲太多，雙方談不攏有關。不少百貨商場都是十年前簽訂的合約，而業內一般有10至15年租期。太平洋百貨徐匯店地理位置優越，人流量多，租金自然不低。很可能因業主方要求漲租，所以商場才選擇關店。

綜合媒體報導與分析，如果以長遠商場發展來看，太平洋百貨的品牌形象老化、營運策略保守，入駐品牌缺乏吸引力及競爭對手強勁，加上電商崛起，民眾消費習慣改變等，才是老牌百貨走上關門之路的主要原因。

值得關注的是，上海徐匯區商務委主任陳勇表示，要加快徐家匯中心建設和太平洋百貨、上海六百轉型。引入國潮品牌、發展夜間經濟，推動商圈持續升級。只是太平洋百貨再也沒有機會。

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