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衝消費 中國汽車限購大鬆綁 廣州、深圳加入放寬限牌行列

記者黃雅慧／綜合報導
中國已六個城市放鬆汽車限購，例如增加購車額度等。（中新社）
中國已六個城市放鬆汽車限購，例如增加購車額度等。（中新社）

廣東省商務廳透露，將推動放寬廣州、深圳限牌，以擴大新能源汽車銷量。意味廣州、深圳兩城將加入進一步鬆綁汽車限購政策行列，若加上之前已經放鬆限購的上海、天津、杭州及海口等城市，中國已六個城市放鬆汽車限購，例如增加購車額度等。

澎湃新聞分析，如果能夠擴大放寬汽車限購政策，對車市而言會是一場「及時雨」。

此前為了緩解「車滿為患」塞車與環境汙染等問題，上海在1994年開始汽車限購。目前中國汽車限購主要透過限制牌照購買，實施限購有北京、上海、廣州、深圳、天津、杭州、石家莊、海口等八城市，在這些地區買車需要透過「搖號」（指抽籤）或「拍牌」（指競拍車牌）來取得牌照名額。多個城市已陸續放鬆限購規定，但尚未完全解除限購政策。

在中國官方持續拉抬汽車消費下，原本汽車限購政策面臨鬆綁。消費者購車需求會因限購政策受到抑制，因此業內人士呼籲取消汽車限購政策，例如廣汽集團總經理馮興亞在今年3月兩會期間便提出，大型城市限購政策對最具購買力的消費市場形成需求抑制，當前如果優化限購政策，有限度地釋放部分大城市購車需求具有可行性。

中國發改委等13個部門在7月21日發布促進汽車消費措施，提及優化汽車限購管理政策。鼓勵限購地區盡早下達全年購車指標（指購車配額），實施城區、郊區指標差異化政策，因地制宜增加年度指標投放；而中國國務院在7月底也明確指出，各地區不得新增汽車限購措施，已實施限購的地區因地制宜優化汽車限購措施。

目前中國汽車政策已由購買管理到使用管理。中國相關部門近年來多次發文鼓勵地方優化限購政策、增加名額投放等。此前據經濟觀察網報導，包括上海、廣州、深圳、天津、杭州等城市均已進行「名額大放購」。

此外，外界關注首都北京何時開放，但乘聯會秘書長崔東樹今年初分析，北京在未做好從購買管理向使用管理轉移措施之前，很難放開限購。

乘聯會統計，2022年全國有84個城市汽車保有量超過百萬輛，內含北京、上海、杭州、廣州、深圳、天津等六個限購城市。其中深圳、天津、杭州三城市汽車保有量位於大陸保有量前八名之外，意味水平有提升空間。

北京 國務院 兩會

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