中國新能源車銷量 全球市占60%

中國乘用車信息聯席會（乘聯會）秘書長崔東樹撰文表示，2023年上半年中國品牌汽車銷量為1324萬輛，在世界汽車市場占比31％；中國品牌新能源汽車世界占比則超過60％，這個數字呈現出國內市場與出口雙增長態勢。

具體來看，2023年6月的世界汽車銷量達到787萬台，年增11％；2023年1-6月的世界汽車銷量達到4243萬輛，年增11％。由於晶片 供給改善，世界汽車行業的運行明顯改善，導致國際車企銷量改善。

崔東樹指出，2016至2018年中國汽車占世界30％左右，2019年下降到29％，但仍具有絕對優勢。

2020至2021年占比回升到32％，2022年中國品牌市占上升到33％。

2023年上半年占比較2022年全年下降兩個百分點，而這是中國市場春節因素、車購稅優惠政策退出的正常體現。

雖然上半年中國品牌汽車在全球車市占比下滑兩個百分點，但在新能源汽車銷量上則遙遙領先。

崔東樹稱，2023年世界新能源汽車走勢較穩，1-6月達到605萬輛，年增45％。6月達到128萬輛，年增43％。「2023年1-6月中國新能源乘用車占比世界新能源60％的表現是不錯的。2023年中國新能源車出口超強，這也是中國產業鏈強大，形成強大的國內市場和出口的雙增長。」

乘聯會此前發布數據顯示，綜合預估中國7月新能源乘用車廠商批發銷量75萬輛，年增34％、月減1％。今年1至7月累計批發430萬輛，年增42％。相關數據顯示，2022年中國累計出口新能源車112萬輛；2023年1至6月出口新能源車80萬輛，年增105％。