拼多多大將趙佳臻 升任聯席CEO

拼多多聯合創始人、執行董事、聯席執行長趙佳臻。(取材自百度百科)

中國電商 平台拼多多 集團近期公布最新人事，由集團聯合創始人趙佳臻出任執行董事、聯席執行長，並與董事長陳磊搭檔，共同管理公司業務。未來，趙佳臻將側重供應鏈 管理和中國業務運營。

外界對於趙佳臻的上位感到意外，畢竟對他仍感陌生。但如果看他一路以來在農業與供應鏈的經營，又不太意外，畢竟他的業務與拚多多發展道路高度一致。

趙佳臻畢業於華南理工大學，他在拼多多內部的綽號是「冬棗」。他在2018年開始擔任高級副總裁，最初負責拼多多農業品類運營及農產品上行供應鏈的搭建。且於該年底開始以拼多多聯合創始人的身份現身公眾場合。趙佳臻負責業務板塊多元，除農業外，也曾涉足家居行業、汽車品類等。

拼多多公司對他評價是：趙佳臻長期「下沉」在業務一線，對用戶需求、供應鏈優化以及平台戰略有獨特而深刻理解，且擅長突破，善於競爭中捕捉與創造機遇。

具體而言，跟他在2020年社區團購大戰中充滿競爭與活力表現有關。拼多多在2020年社區團購大戰中，欲將湖北武漢和江西南昌打造成典範，南昌便是由趙佳臻領導，他帶隊啟動南昌多多買菜，並優化農產品生產地附近冷庫、前置倉及流通路徑等，在巨頭競爭中脫穎而出，為其他區域提供經驗。大戰中展現「開城」能力。

另外，也與趙佳臻身上鮮明的「農業」標籤有關。趙佳臻在拼多多成立之初主管食品生鮮，是搭建「農地雲拼」農產品上行模式的核心幹部之一，在與團隊跑遍中國國內幾乎所有農產區後，總結一套「拼購+產地直發」的全新模式。

長期下來，趙佳臻有其一套對農業業務看法。他在2019年底曾表示，「農業流通模式創新的核心，是將農貨從產品變商品，從地理名稱變商業品牌，進而孵化出一批品牌化農產品，滿足各個消費群體的多元化需求」

除了在農業有投入，趙佳臻對現代電商也有不同認識。他此前接受中媒訪問表示，老一代電商基於「搜索」，但新電商基於「社交」。新模式打破之前原有傳統網路圈地概念。他認為社交本質也是娛樂，而這部分用戶同時有很大購物需求。

目前拼多多正迎來內外挑戰：一方面內部正面臨買家、賣家失衡的「炸店」風波，同時也來自競爭對手京東價格戰挑戰；而外部則面臨被外媒指出應用程式有問題而遭遇下架。海外品牌Temu雖成長快速，但也面臨訂單激增導致爆倉狀況。未來趙佳臻如何以他的活力與陳磊內外搭配，克服困難，會是拼多多能否在電商平台生存戰中持續前行關鍵。