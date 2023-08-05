台積中科2奈米建廠 都審又卡關

台積電 中科2奈米廠建廠時程恐再延後到明年動工。中科管理局長許茂新4日坦言，攸關台積電2奈米建廠的中科台中園區二期擴建案，如果8月底仍無法通過台中市政府都審，將確定無法在今年底前完成用地取得及交地。

業界表示，近期傳出台積電高雄建廠，將因應AI 商機改為更先進的2奈米製程，儘管台積電尚未證實，但台積電中科2奈米建廠計畫一再延宕，加上高雄市政府態度積極，很可能迫使台積電做出決定，讓高雄2奈米廠「超車」台中。

台經濟部長王美花4日接受網路節目專訪時表示，台積電最先進研發和製程絕對留在台灣，目前中科廠仍在初審階段，高雄廠轉為先進製程，高雄市政府正積極協助水電問題。

中科管理局先前已三度延後二期園區擴建案的開發時程。許茂新不諱言，都審何時能過關仍是未定之數；但全案趕在年底前交地供台積電建廠，仍是中科管理局首要努力目標。

台中市都發局則強調，竭誠歡迎台積電來台中市設廠以創造就業 機會和經濟繁榮，但因尚有部分涉台積電設廠後，是否會排擠台中市民生用水用電等疑義待釐清，將在釐清後儘速依規定排入都市計畫審查。

台中市都審委員會最近一次大會議程排在8月下旬，中科台中園區二期擴建案能否及時排入議程，還有變數。

據了解，中科台中園區二期擴建案，預計新增用水量占目前台中日用水量約7%，新增用電量占全市總用電量約24%。

許茂新指出，經濟部早已核定二期園區用水、用電計畫，全案並通過環評；台水、台電承諾不會影響民生用水、用電。