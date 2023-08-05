中國券商將降準 股市迎活水

中國證券登記結算公司宣布，擬自今年10月起進一步降低股票類業務最低結算備付金繳納比例。（中新社）

中國證券 登記結算公司（中國結算）宣布，擬自今年10月起進一步降低股票 類業務最低結算備付金繳納比例，由現行的16%調降至平均接近13%。並正式實施股票類業務最低結算備付金繳納比例差異化安排。此次「降準」預計釋放資金超過人民幣300億（約42億美元）。

第一財經報導，股票結算備付金也被俗稱為證券業的「準備金」，業內人士指出，直接調降3個百分點，力度之大是先前所沒有過。此次「降準」也被視為對中央政治局「活躍資本市場、提振投資者信心」政策要求的具體落實。

此次並非中國證券業首次「降準」，2019年以來，中國結算曾兩次調降股票類業務最低結算備付金繳納比例。

東興證券分析，降低結算參與人的結算備付金最低繳納比例，有利於減少全市場資金占用，提高資金使用效率，也能為市場注入流動性。對於證券行業而言，結算備付金釋放，將有助於提升行業股東權益報酬率（ROE）和盈利預期。

此外，中國經濟運行正面臨需求不足、一些企業經營困難等新的挑戰，外界關注人行降準、降息是否仍有空間。中國人民銀行（中國央行）貨幣政策司司長鄒瀾4日表示，相關貨幣政策工具需要統籌搭配、靈活運用，綜合評估存款準備金率政策，目標是保持銀行體系流動性的合理充裕。

鄒瀾指出，人行將科學合理把握利率 水準，既根據經濟金融形勢和宏觀調控需要，適時適度做好逆週期調節。他並稱，近年來企業貸款利率下降，成效明顯，未來還將繼續發揮好貸款市場報價利率（LPR）改革效能和指導作用，指導銀行依法有序調整存量個人住房貸款利率。