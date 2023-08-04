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PMI連7個月逾50 中國服務業維持擴張

記者林茂仁／綜合報導

財新傳媒3日公布7月財新中國服務業PMI為54.1，較6月增長0.2，為連續七個月位於50榮枯線之上，顯示中國服務業景氣維持擴張態勢。

7月服務業PMI與製造業PMI不同調，此前公布的7月財新中國製造業PMI回落1.3至49.2，時隔兩個月再次跌破50榮枯線，顯示製造業重回收縮區間。

中國服務業就業情況繼續改善，7月服務業就業指數連續第六個月位於擴張區間，且升至3月來最高，主要是因為市場供求兩旺，服務業企業增加用工以擴大產能。不過目前仍不足以消化在手訂單，服務業積壓工作量仍在增加。

財新智庫高級經濟學家王喆分析，7月服務業和製造業冷熱不均是突出特徵，宏觀景氣度低、經濟下行壓力大仍是不爭事實，中央政治局會議定調當前經濟運行面臨新的困難挑戰，外部環境複雜嚴峻，強調要積極擴大國內需求，發揮消費拉動經濟增長的基礎性作用。

王喆認為，政策層面保就業、穩預期、增加居民收入仍是重中之重，當前貨幣政策對於供給端提振效果有限，針對需求側的積極財政政策更應成為優先選項。

財新中國製造業、服務業PMI走勢與中國國家統計局公布的PMI略有差異，7月官方製造業PMI上升0.3至49.3，仍低於50榮枯線；官方服務業PMI下降1.3至51.5，國家統計局服務業和綜合PMI均降至2023年內新低，顯示企業生產經營擴張步伐放緩。

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