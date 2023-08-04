我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

洛市豪宅稅 上路3月僅收3800萬 與官方預估值差距大

席琳狄翁最新病況 親姊坦言：已無藥可醫

官方喊「讓百姓賺到錢」 中國3大股指齊揚

記者黃雅慧／綜合報導

中國國務院旗下經濟日報3日發表文章指出，有錢才能消費、才敢消費，要讓老百姓錢包鼓起來，包括想方設法提高居民財產性收入，「讓民眾通過股票、基金等渠道也能賺到錢」。

受該言論鼓舞，A股指數3日早盤開低走高，三大股指一度集體轉升。截至收盤，滬指漲0.58%，深成指漲0.53%，創業板指漲1.06%。

文章指出，中國擁有2億多股民、7億多基民，不能輕忽資本市場「潛在購買力」。文章引用機構測算指出，中國民眾財產性收入占國內生產毛額（GDP）比重不足5%，與歐美發達國家相距甚大，財產性收入低制約民眾消費力。

至於如何釋放資本市場潛在購買力？文章表示，可從幾方面著手：壯大專業投資力量，放寬中長期資金入市；提升上市公司質量，引導上市公司提高現金分紅比例；嚴格打擊內線交易、操縱股價等犯罪行為等。

文章認為，以活躍資本市場為支點，撬動整個消費大市場，繼而拉動內需、推動經濟轉型升級。

央廣網社評引述中國人民大學經濟學院副院長王晉斌的話表示，中共中央政治局會議提到要「活躍資本市場」說法實屬罕見，估計資本市場在中國經濟增長中作用會越來越大；對於今年A股走勢，前海開源首席經濟學家楊德龍認為，中央會議表態是A股市場走出結構性牛市行情的重要推動力之一，可期待短、中期行情。

國務院 投資 股票

上一則

美債利率走升 史指連跌三日

下一則

人行：差別化住房信貸 滿足房企合理融資需求

延伸閱讀

郭台銘訪佛里曼卻刪文引議論 郭辦：單純友人互動

郭台銘訪佛里曼卻刪文引議論 郭辦：單純友人互動
揭神秘面紗 中國「國安部」亮微信公號 首篇談「反間諜」

揭神秘面紗 中國「國安部」亮微信公號 首篇談「反間諜」
中國青年失業率升 分析指高學歷沒經驗受傷最重

中國青年失業率升 分析指高學歷沒經驗受傷最重
西方「卡脖子」制裁 習近平：科技設備國產化

西方「卡脖子」制裁 習近平：科技設備國產化

熱門新聞

長實集團3日在香港油塘「親海駅II」項目公布首張價單，共132戶，每平方英尺（呎）價格為港幣1.5萬元，均價回到7年前。(圖取自香港新房網站)

李嘉誠投「深水炸彈」 長實親海塘II項目均價回到7年前

2023-08-03 11:01
蘋果與高盛2日宣布，合作共推的Apple Card儲蓄帳戶已吸收存款逾100億美元。(路透)

蘋果Apple Card太吸金 儲蓄存款4個月突破100億元

2023-08-02 21:09
Meta執行長查克柏格透露Threads 1億用戶中有過半不再使用；馬斯克則宣布X的月活躍用戶創下新高，頗有暗中較勁的意味。（美聯社）

查克柏格認Threads 1億用戶流失逾半 馬斯克PO文暗較勁

2023-07-29 07:37
Clean Energy Transition的管理合夥人雷坎德說，如果OPEC+在產量政策的團結崩解，這個聯盟可能會瓦解，而國際油價恐怕會跌至每桶35美元。(路透)

投資專家：OPEC+可能瓦解 油價將跌至每桶35美元

2023-07-27 15:07
有「女股神」之稱的方舟投資創辦人伍德本月接受訪問，對輝達、特斯拉、Meta品頭論足一番。(路透)

為何賣掉Nvidia？AI選股有3條件？「女股神」伍德全說了

2023-07-27 09:56
紐約時報專欄作家克魯曼。（路透）

批惠譽降評「怪異」克魯曼：財政擴張避免再陷失落十年

2023-08-02 12:24

超人氣

更多 >
紐約知名華人企業家林建新 法拉盛身亡

紐約知名華人企業家林建新 法拉盛身亡
理財專家認為不要等 一有資格就領社安金

理財專家認為不要等 一有資格就領社安金
稅務新規注意 「退休帳戶」繼承將課稅 影響數百萬人

稅務新規注意 「退休帳戶」繼承將課稅 影響數百萬人
席琳狄翁最新病況 親姊坦言：已無藥可醫

席琳狄翁最新病況 親姊坦言：已無藥可醫
長途開車旅行 記得多做這件事能救你一命

長途開車旅行 記得多做這件事能救你一命