官方喊「讓百姓賺到錢」 中國3大股指齊揚

中國國務院 旗下經濟日報3日發表文章指出，有錢才能消費、才敢消費，要讓老百姓錢包鼓起來，包括想方設法提高居民財產性收入，「讓民眾通過股票 、基金等渠道也能賺到錢」。

受該言論鼓舞，A股指數3日早盤開低走高，三大股指一度集體轉升。截至收盤，滬指漲0.58%，深成指漲0.53%，創業板指漲1.06%。

文章指出，中國擁有2億多股民、7億多基民，不能輕忽資本市場「潛在購買力」。文章引用機構測算指出，中國民眾財產性收入占國內生產毛額（GDP）比重不足5%，與歐美發達國家相距甚大，財產性收入低制約民眾消費力。

至於如何釋放資本市場潛在購買力？文章表示，可從幾方面著手：壯大專業投資 力量，放寬中長期資金入市；提升上市公司質量，引導上市公司提高現金分紅比例；嚴格打擊內線交易、操縱股價等犯罪行為等。

文章認為，以活躍資本市場為支點，撬動整個消費大市場，繼而拉動內需、推動經濟轉型升級。

央廣網社評引述中國人民大學經濟學院副院長王晉斌的話表示，中共中央政治局會議提到要「活躍資本市場」說法實屬罕見，估計資本市場在中國經濟增長中作用會越來越大；對於今年A股走勢，前海開源首席經濟學家楊德龍認為，中央會議表態是A股市場走出結構性牛市行情的重要推動力之一，可期待短、中期行情。