大幅調降中國股市評級 大摩：地方債務、失業問題難解

大摩分析師在報告中表示，中國寬鬆措施乏力平淡，恐不足以讓股價持續上漲。（路透）

摩根史坦利證券（大摩）首席亞洲股票策略師郭強盛（Jonathan Garner）團隊發表最新亞洲／新興市場投資 策略報告，下調中國股市評級至「與大盤同步」。該行稱這是去年10月以來最大幅度調整。報告建議投資者應利用中國官方刺激經濟承諾引發的反彈獲利出場，同時指出中國地方債務與失業問題仍缺乏解決方案，投資者信心脆弱。

大摩分析師在報告中表示，中國寬鬆措施乏力平淡，恐不足以讓股價持續上漲。分析指出，儘管中共中央政治局會議釋出穩定經濟增長與支持民營經濟等訊號，但投資者信心仍非常脆弱，且對3月以來相當乏力或平淡的寬鬆措施感到失望，仍不願大規模預先配置。

該報告也稱，在其他關鍵問題上，比如房地產業的困境與中美地緣政治緊張局勢也需要改善，才能吸引可持續性資金流入。

受到經濟數據不如預期影響，近期對中國股市不看好的聲浪漸升溫。華爾街 日報報導，深滬300指數去年下跌了約21%，即便今年全面鬆綁疫情 管控，截至目前漲幅也遠低於美日等國的主要指數。意味中國2億散戶大軍正在從股市撤離，經濟不振令散戶失去信心。「當周圍的一切都在崩塌時，他們也不想火中取栗」畢盛資產管理創辦人兼投資總監王國輝說。

不過，大摩報告引起中國多家券商反駁，認為對中國市場可以樂觀以待。財聯社報導，不少賣方首席經濟學家、首席宏觀研究員及首席策略分析師認為，無需對某個機構或某個人發表的個別言論過度擔憂或放大擔心。目前中國正處於經濟恢復和產業升級的關鍵期，保持著力推動高質量發展的戰略定力已是共識。預計下半年經濟形勢穩中有升，宏微觀「溫差」會逐步減小。

「掐架（指吵架）沒用，大家投資理念、投資方法以及對市場的判斷不一樣。」中國多家國內公募基金機構表示，中央政治局會議進一步強化政策底預期，中國國內外金融經濟環境正發生積極變化，對權益資產可考慮在市場底部區域適度增加配置。