輝達部分直AI訂單 傳從緯創轉鴻海

外資圈傳出，輝達取消部分原定交給緯創的訂單，轉至鴻海集團生產。（本報資料照片）

台灣外資圈傳出，輝達 （NVIDIA）考量代工夥伴緯創AI 伺服器產能不足，取消部分原定交給緯創的訂單，轉至鴻海 集團生產，引爆第一波AI伺服器訂單版圖挪移。鴻海2日未評論傳聞，緯創則說旗下訂單量完全沒有改變。

法人認為，AI伺服器供不應求，鴻海身為全球最大代工廠，產能最充沛，在同業產能開出不及引動訂單「大風吹」之後，鴻海將有龐大的訂單磁吸效應，由於AI伺服器相關業務毛利、單價都好，助攻鴻海集團營運。

緯創先前股價勢如破竹，7月25日攻上歷史天價161.5元（台幣，下同）後開始大跌，2日再遭摜殺至跌停板121.5元收市，短短六個交易日崩跌約25%，緯創集團旗下緯穎，以及另一指標AI伺服器大廠廣達2日也重挫跌停收市。投資人普遍摸不著頭緒為何原本最強勢的緯創突然被打趴，如今答案呼之欲出，原來是有掉單傳聞。

近期外資圈傳出，緯創因AI伺服器產能不足，導致大客戶輝達將部分訂單轉交給鴻海集團旗下工業富聯（FII）。對此，鴻海並未評論。不具名的供應商指出，輝達確實將一成訂單從緯創轉移至工業富聯，該訂單為輝達A100基板。

對於相關傳聞，緯創強調，雖然產能確實非常滿，但目前旗下訂單量完全沒有改變，且各生產據點正進行擴廠，最快完成擴充的廠區為新竹的AI智慧園區，請投資人放心。