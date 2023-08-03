我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

舊金山遠距工作多 民眾憂損害經濟

電影「芭比」熱映 洛城芭比粉色世界在這裡

輝達部分直AI訂單 傳從緯創轉鴻海

記者吳康瑋、吳凱中／綜合報導
外資圈傳出，輝達取消部分原定交給緯創的訂單，轉至鴻海集團生產。（本報資料照片）
外資圈傳出，輝達取消部分原定交給緯創的訂單，轉至鴻海集團生產。（本報資料照片）

台灣外資圈傳出，輝達（NVIDIA）考量代工夥伴緯創AI伺服器產能不足，取消部分原定交給緯創的訂單，轉至鴻海集團生產，引爆第一波AI伺服器訂單版圖挪移。鴻海2日未評論傳聞，緯創則說旗下訂單量完全沒有改變。

法人認為，AI伺服器供不應求，鴻海身為全球最大代工廠，產能最充沛，在同業產能開出不及引動訂單「大風吹」之後，鴻海將有龐大的訂單磁吸效應，由於AI伺服器相關業務毛利、單價都好，助攻鴻海集團營運。

緯創先前股價勢如破竹，7月25日攻上歷史天價161.5元（台幣，下同）後開始大跌，2日再遭摜殺至跌停板121.5元收市，短短六個交易日崩跌約25%，緯創集團旗下緯穎，以及另一指標AI伺服器大廠廣達2日也重挫跌停收市。投資人普遍摸不著頭緒為何原本最強勢的緯創突然被打趴，如今答案呼之欲出，原來是有掉單傳聞。

近期外資圈傳出，緯創因AI伺服器產能不足，導致大客戶輝達將部分訂單轉交給鴻海集團旗下工業富聯（FII）。對此，鴻海並未評論。不具名的供應商指出，輝達確實將一成訂單從緯創轉移至工業富聯，該訂單為輝達A100基板。

對於相關傳聞，緯創強調，雖然產能確實非常滿，但目前旗下訂單量完全沒有改變，且各生產據點正進行擴廠，最快完成擴充的廠區為新竹的AI智慧園區，請投資人放心。

鴻海 AI 輝達

上一則

瑞幸中國總店數破萬 營收首超星巴克

下一則

中國7月新能源車交付 理想稱冠 蔚來2萬輛緊追

延伸閱讀

外媒：AMD考慮仿輝達 調整AI晶片規格出口中國

外媒：AMD考慮仿輝達 調整AI晶片規格出口中國
AI股玩完了嗎？美IT股2014也曾連漲七個月 後來變這樣

AI股玩完了嗎？美IT股2014也曾連漲七個月 後來變這樣
鴻海印度投資額 傳加碼5億美元

鴻海印度投資額 傳加碼5億美元
彭博：鴻海計畫再投5億美元 到印度多蓋2座零組件廠

彭博：鴻海計畫再投5億美元 到印度多蓋2座零組件廠

熱門新聞

有「女股神」之稱的方舟投資創辦人伍德本月接受訪問，對輝達、特斯拉、Meta品頭論足一番。(路透)

為何賣掉Nvidia？AI選股有3條件？「女股神」伍德全說了

2023-07-27 09:56
Meta執行長查克柏格透露Threads 1億用戶中有過半不再使用；馬斯克則宣布X的月活躍用戶創下新高，頗有暗中較勁的意味。（美聯社）

查克柏格認Threads 1億用戶流失逾半 馬斯克PO文暗較勁

2023-07-29 07:37
Fed如市場預期升息1碼，利率升至逾22年來最高水準。路透

Fed如市場預期升息1碼 升息是否告尾聲仍不明朗

2023-07-26 14:23
Clean Energy Transition的管理合夥人雷坎德說，如果OPEC+在產量政策的團結崩解，這個聯盟可能會瓦解，而國際油價恐怕會跌至每桶35美元。(路透)

投資專家：OPEC+可能瓦解 油價將跌至每桶35美元

2023-07-27 15:07
X公司28日在其總部大樓屋頂放置「X」新標誌，舊金山市政府同日對此展開調查。（美聯社）

馬斯克在推特大樓設置「X」新logo 遭舊金山市府調查

2023-07-30 07:31
雖然美國聯準會（Fed）升息周期預料即將結束，但債市專家認為美債仍存在諸多風險。（路透）

升息周期將結束…專家曝美債市場仍面臨諸多風險 多頭行情還不明確

2023-07-30 08:53

超人氣

更多 >
夫妻都是中國人 生「黃髮藍眼女兒」 父堅信：孩子是我的

夫妻都是中國人 生「黃髮藍眼女兒」 父堅信：孩子是我的
加拿大總理杜魯多宣布與妻子分居

加拿大總理杜魯多宣布與妻子分居
川普起訴書中共有六位共謀 關鍵一位被懷疑是「她」

川普起訴書中共有六位共謀 關鍵一位被懷疑是「她」
高教育、有錢了…華人移民定居選中上階層社區

高教育、有錢了…華人移民定居選中上階層社區
研究：早餐早點吃 糖尿病風險可降近六成

研究：早餐早點吃 糖尿病風險可降近六成