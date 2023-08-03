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惠譽降美債評級 中專家：顯示危險性 恐致更大金融海嘯

記者林茂仁／綜合報導
惠譽調降美債評級，銀行業危機也是其中一個因素。（Getty Images）
惠譽調降美債評級，銀行業危機也是其中一個因素。（Getty Images）

惠譽突降美債信評，長江商學院會計與金融學教授、投資研究中心主任劉勁對新華社表示，惠譽的表態意味著該評級機構上調了美債的危險性，目前還只是觀望狀態。他認為，美國民主、共和兩黨達不成協議的概率雖然很小，但已經增加，對金融市場產生了很大威脅。

新華社報導，劉勁分析，美國一旦發生債務違約，將導致比2008年金融危機更嚴重的全球金融動盪，不僅會對美國造成重創，還會因美元的霸權地位給全球金融體系帶來巨大衝擊，形成「金融海嘯」。

惠譽調降美債評級，其實早在今年5月25日，中國評級機構中誠信國際就將美國的主權信用級別由AAAg下調至AA+g，主要基於美國債務上限問題、政府債務水準、銀行業危機等因素。

澎湃新聞報導，中誠信國際主權與國際評級部高級分析師王家璐2日分析，此次惠譽下調美國主權信用評級等級的主要原因包括未來三年預期的財政惡化、總體政府債務負擔較高且不斷增長，以及政府治理能力的不斷惡化。雖然在此次債務上限談判中，兩黨在最後一刻達成一致暫停上限，在短期內有助於提振市場情緒和風險偏好，但在缺乏實質性的改革措施的背景下，債務上限問題仍將反復上演，並持續侵蝕美國政府的信用。

目前在三大國際評級機構中，僅有穆迪還對美國保持AAA評級，惠譽和標普都已經將美國的信用評級下調至AA+，美國AAA的主權信用級別受到挑戰。

愛德華鐘斯公司高級投資策略師莫娜‧馬哈詹表示，債務上限談判傾向於在最後一刻得到解決，以雙方均做出讓步結束。雖然根據歷史先例最終會達成協議，但在達成最後解決方案之前有一些恐慌情緒，並很可能出現政治作秀。

截至目前，談判雙方在支出限額、申領聯邦政府救濟的門檻等多個方面依然存在較大分歧。兩黨仍在互相甩鍋。美國眾院議長、共和黨領袖麥卡錫堅持認為，白宮和民主黨人應該為當前政治僵局負責，他指責拜登總統很長一段時間內拒絕談判。白宮發言人尚皮耶斥責這是一場「人為製造的危機」，稱眾院共和黨人的方案將導致涉及民生的多方面開支遭到削減。

華爾街日報報導，美國政府按時支付帳單的聲譽，是全球金融體系的基石之一，全球投資者將美國國債視為避險資產，對美國財政部償付能力的懷疑可能會產生「廣泛後果」。

惠譽 投資 眾院

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