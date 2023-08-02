我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

從德州邊境到北加 特斯拉尋求聯邦1億資金建卡車充電網

加州破獲「華人非法實驗室」 發現新冠病毒等20種傳染源

中國擬投資海外金屬、礦產超過170億元 金額創新高

編譯簡國帆／綜合報導
中國大陸今年的海外金屬與礦產投資金額將創新高。美聯社
中國大陸今年的海外金屬與礦產投資金額將創新高。美聯社

最新數據顯示，中國今年的海外金屬與礦產投資金額將創新高，持續努力取得原物料資源，捍衛其全球最大電動車、電池、太陽能面板及風力電機生產國的地位。

英國金融時報（FT）報導，上海復旦大學綠色金融與發展中心（GFDC）的報告顯示，中國上半年在礦產和金屬業的投資額與新合約金額突破100億美元，比去年全年還多，且預測今年的投資額將超越2018年所締造的170億美元紀錄。

中國投資的礦產包括鎳、鋰、銅、鈾、鋼鐵及鐵礦砂計畫，範圍涵蓋南非、亞洲及南美洲，凸顯在乾淨科技需求長期看望之際，中國企業正加強努力打造乾淨科技供應鏈，以鎖住取得相關天然資源的管道，同時反映出中國國家主席習近平達成經濟自足的企圖心。

上海復旦大學綠色金融與發展中心主任Christoph Nedopil指出，整體而言，中國的一帶一路計畫似乎是更偏戰略性質，不管事經濟還是產業層面，拉近參與國天然資源和中國的關係，並由中國主導產業發展。

在2013年推出的一帶一路計畫最終擘劃了148國的跨國基建投資計畫，累計計畫金額超越1兆美元，但對中國經濟影響力的憂慮，已促使義大利等數十個國家重新評估其一帶一路投資。

雖然一帶一路計畫的全球足跡近年縮小，但天然資源產業是少見的亮點，不只取得原物料、也加速國內的加工產業發展，進一步降低對海外金屬精煉廠的依賴。

復旦大學的數據也顯示，今年上半年投資占一帶一路投入額的比率達到創紀錄的61%，也是六個月來的營建合約金額在一帶一路計畫新資金占比首次低於50%。Christoph Nedopil說，中國投資人和銀行業者的風險評估變動，意味著一帶一路的新資金聚焦於能賺進營收的天然資源交易。

投資 一帶一路 義大利

上一則

分析師：記憶體晶片本季看跌 AI不足抵銷晶片需求下滑

下一則

全球黃金需求量 Q2年減2%

延伸閱讀

颱風「卡努」外圍環流開始影響上海 街上行人匆忙躲雨

颱風「卡努」外圍環流開始影響上海 街上行人匆忙躲雨
義大利擬退出「一帶一路」 環時：受美國施壓脅迫

義大利擬退出「一帶一路」 環時：受美國施壓脅迫
義大利擬退出一帶一路 防長放話：對義出口沒幫助

義大利擬退出一帶一路 防長放話：對義出口沒幫助
對出口無益…義大利4年前加入一帶一路 防長批：一項臨時且糟糕的決定

對出口無益…義大利4年前加入一帶一路 防長批：一項臨時且糟糕的決定

熱門新聞

有「女股神」之稱的方舟投資創辦人伍德本月接受訪問，對輝達、特斯拉、Meta品頭論足一番。(路透)

為何賣掉Nvidia？AI選股有3條件？「女股神」伍德全說了

2023-07-27 09:56
Meta執行長查克柏格透露Threads 1億用戶中有過半不再使用；馬斯克則宣布X的月活躍用戶創下新高，頗有暗中較勁的意味。（美聯社）

查克柏格認Threads 1億用戶流失逾半 馬斯克PO文暗較勁

2023-07-29 07:37
Fed如市場預期升息1碼，利率升至逾22年來最高水準。路透

Fed如市場預期升息1碼 升息是否告尾聲仍不明朗

2023-07-26 14:23
Clean Energy Transition的管理合夥人雷坎德說，如果OPEC+在產量政策的團結崩解，這個聯盟可能會瓦解，而國際油價恐怕會跌至每桶35美元。(路透)

投資專家：OPEC+可能瓦解 油價將跌至每桶35美元

2023-07-27 15:07
聯準會（Fed）將於26日14時宣布決策，預料會將利率調高1碼（0.25個百分點）至5.25%-5.5%。（路透）

Fed將決策 聯準會將升息1碼 並保留再緊縮選項

2023-07-25 21:29
X公司28日在其總部大樓屋頂放置「X」新標誌，舊金山市政府同日對此展開調查。（美聯社）

馬斯克在推特大樓設置「X」新logo 遭舊金山市府調查

2023-07-30 07:31

超人氣

更多 >
不是飲食或運動 長壽者擁有兩大共同特質

不是飲食或運動 長壽者擁有兩大共同特質
想多攝取纖維？ 醫生推薦這三種蔬菜

想多攝取纖維？ 醫生推薦這三種蔬菜

加州破獲「華人非法實驗室」 發現新冠病毒等20種傳染源

加州破獲「華人非法實驗室」 發現新冠病毒等20種傳染源
「天生孤僻」卻是人生贏家：這星座眼光精準卡位成功

「天生孤僻」卻是人生贏家：這星座眼光精準卡位成功
等於8個周杰倫？ 刀郎新歌「羅剎海市」創80億次播放量

等於8個周杰倫？ 刀郎新歌「羅剎海市」創80億次播放量