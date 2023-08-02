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PMI降至49.2 中國7月製造業 景氣轉弱

記者黃雅慧／綜合報導
7月財新中國製造業PMI反轉降至49.2。圖為福州一家紡織廠。（中新社）
7月財新中國製造業PMI反轉降至49.2。圖為福州一家紡織廠。（中新社）

財新傳媒於1日公布7月財新中國製造業採購經理指數（PMI）為49.2，相較6月下降1.3個百分點，為時隔兩月再次跌至50以下，顯示中國7月製造業景氣轉弱。

該走勢與中國國家統計局前一日發布的數據走向不一致。中國國家統計局公布的7月製造業PMI小幅上行至49.3，高於6月0.3個百分點，但也是連續四個月處於50以下的收縮區間。

財新智庫高級經濟學家王喆分析，7月製造業景氣度降至收縮區間，宏觀景氣度低、經濟下行壓力大是不爭事實。中共中央政治局會議定調要擴大內需，發揮消費為拉動經濟增長基礎，官方政策層面保就業、穩預期、增加居民收入仍是重中之重。當前貨幣政策對供給端提振效果有限，針對需求側的積極財政政策更應成為優先選項。

就分項指標數據來看，製造業新訂單指數和生產指數分別來到1月和2月以來的新低。受調查企業反映，近期市況疲弱，客戶需求相應下降。另，由於海外經濟衰退風險增加，外需明顯不足，7月新出口訂單指數大幅降至2022年10月以來新低。

7月用工規模連續第五個月下降，但降幅邊際放緩，顯示就業狀況持續惡化。財新調查表示，企業減少用工原因，主要是市場需求有限，也有降本增效考慮。部分受訪企業表示，夏季電力供應緊張對訂單交付有不利影響。

另，原材料庫存微增，但增幅較6月放緩；產成品庫存指數自2022年10月後首次高於榮枯線，升幅輕微。報告庫存上升的企業普遍提到產量大於銷量，並非主動補庫存。

供應商物流在7月略遲滯，當月供應商供貨時間在過去半年內首次出現延長；7月製造業購進價格指數和出廠價格指數分別連續第四個月和第五個月低於榮枯線，通縮壓力繼續增加，但降幅明顯收窄。

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