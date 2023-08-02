我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

大米恐慌性搶購潮 南加華人區不受影響

從德州邊境到北加 特斯拉尋求聯邦1億資金建卡車充電網

中國百強房企7月銷售月減33.5% 近年新低

記者黃雅慧／綜合報導
中國7月百強房企實現銷售操盤金額月減33.5%，年減33.1%，業績規模創近年新低。（中新社）
中國7月百強房企實現銷售操盤金額月減33.5%，年減33.1%，業績規模創近年新低。（中新社）

中國房產調研平台克而瑞數據顯示，7月百強房企實現銷售操盤金額人民幣3504.3億元（約490.5億美元），月減33.5%，年減33.1%，業績規模創近年新低，行業持續探底。分析認為前期政策出台力度不及預期，以及民眾收入預期下降，導致7月市場熱度有所回落。

申萬宏源統計，7月單月銷售過人民幣百億的房企數量為11家，較2022年同期減少4家，對比2021年同期減少16家；克而瑞數據，7月有超半數的百強房企業績年增率降幅大於30%，其中36家企業年增率降幅超過50%。

另一家房產調研平台中指研究院數據顯示，TOP100房企1-7月的銷售總額年減4.6%；在拿地方面，今年1-7月，TOP100企業拿地總額人民幣6946億元（約972.2億美元），拿地規模年減13.4%，降幅較上月擴大3.2個百分點。

中國官方自7月底一連串明確訊號釋出要優化房地產政策：中共中央政治局7月24日召開會議指出「要適應我國房地產市場供求關係發生重大變化的新形勢，適時調整優化房地產政策」; 中國住建部於7月28日表示要落實好降低購買首套住房首付比例、個人住房貸款「認房不認貸」等；中國國常會7月31日再次強調「要調整優化房地產政策，根據不同需求、不同城市等推出有利於房地產市場平穩健康發展的政策舉措」。

伴隨中央對於房地產調控的方向，北上廣深等一線城市住建部陸續表態跟進。外界關注一線大城市有可能鬆綁房市政策。

中指研究院市場研究總監劉水表示，預計後續核心一二線城市在長期過熱階段出台的政策有望逐步優化，房地產將迎來政策底，若支持政策能夠盡快落地，向市場傳遞信心，核心一二線城市市場有望逐步企穩，但由政策底到市場底仍需一定時間。

但克而瑞分析師認為，如果核心一二線城市能穩步落實局部鬆綁「四限」（限購、限售、限貸、限價），整體新房成交規模有望止跌企穩，但基於當前購買力乏力的事實，也很難再現當年的V型反轉行情。

房地產 貸款 中共

上一則

中國3大豪車品牌BMW、賓士、奧迪 上半年銷量回暖 逼近110萬輛

延伸閱讀

中國人民銀行：指導商業銀行調低個人住房貸款利率

中國人民銀行：指導商業銀行調低個人住房貸款利率
全美新建屋多為「豪華公寓」 仍是租不起

全美新建屋多為「豪華公寓」 仍是租不起
優化樓市政策定調 北上廣深買房鬆綁

優化樓市政策定調 北上廣深買房鬆綁
美國有2000萬個百萬富翁 他們都把錢放在哪兒？

美國有2000萬個百萬富翁 他們都把錢放在哪兒？

熱門新聞

有「女股神」之稱的方舟投資創辦人伍德本月接受訪問，對輝達、特斯拉、Meta品頭論足一番。(路透)

為何賣掉Nvidia？AI選股有3條件？「女股神」伍德全說了

2023-07-27 09:56
Meta執行長查克柏格透露Threads 1億用戶中有過半不再使用；馬斯克則宣布X的月活躍用戶創下新高，頗有暗中較勁的意味。（美聯社）

查克柏格認Threads 1億用戶流失逾半 馬斯克PO文暗較勁

2023-07-29 07:37
Fed如市場預期升息1碼，利率升至逾22年來最高水準。路透

Fed如市場預期升息1碼 升息是否告尾聲仍不明朗

2023-07-26 14:23
Clean Energy Transition的管理合夥人雷坎德說，如果OPEC+在產量政策的團結崩解，這個聯盟可能會瓦解，而國際油價恐怕會跌至每桶35美元。(路透)

投資專家：OPEC+可能瓦解 油價將跌至每桶35美元

2023-07-27 15:07
聯準會（Fed）將於26日14時宣布決策，預料會將利率調高1碼（0.25個百分點）至5.25%-5.5%。（路透）

Fed將決策 聯準會將升息1碼 並保留再緊縮選項

2023-07-25 21:29
X公司28日在其總部大樓屋頂放置「X」新標誌，舊金山市政府同日對此展開調查。（美聯社）

馬斯克在推特大樓設置「X」新logo 遭舊金山市府調查

2023-07-30 07:31

超人氣

更多 >
不是飲食或運動 長壽者擁有兩大共同特質

不是飲食或運動 長壽者擁有兩大共同特質
加州破獲「華人非法實驗室」 發現新冠病毒等20種傳染源

加州破獲「華人非法實驗室」 發現新冠病毒等20種傳染源
想多攝取纖維？ 醫生推薦這三種蔬菜

想多攝取纖維？ 醫生推薦這三種蔬菜

「天生孤僻」卻是人生贏家：這星座眼光精準卡位成功

「天生孤僻」卻是人生贏家：這星座眼光精準卡位成功
等於8個周杰倫？ 刀郎新歌「羅剎海市」創80億次播放量

等於8個周杰倫？ 刀郎新歌「羅剎海市」創80億次播放量