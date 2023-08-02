鴻海印度投資額 傳加碼5億美元

鴻海 集團加速布局印度 ，董事長劉揚偉上周率團拜會印度總理莫迪，之後陸續傳出投資 設廠消息。外電報導，知情人士透露，鴻海集團計劃投資近5億美元在印度設立兩座零組件工廠，確保供應鏈多元化。累計鴻海集團在當地的總投資額將超過12億美元。

彭博資訊報導，鴻海計劃在印度南部卡納塔克邦（Karnataka）興建的工廠當中，至少有一座將生產iPhone等蘋果產品的零組件，預計最早本周正式發布消息，第二座新工廠也位於卡納塔克邦，確切位置還沒決定，尚未公開。

鴻海集團和卡納塔克邦都還沒有回覆置評要求。

此外，彭博資訊之前報導，鴻海集團也打算以7億美元，在卡納塔克邦首府班加羅爾的機場附近，興建占地300英畝（約121.4公頃）的設施，可能組裝iPhone，預料將創造約10萬個就業機會；目前鴻海最大iPhone生產基地在中國鄭州，組裝基地雇用大約20萬人。

印度工業部7月31日表示，鴻海也和坦米爾納杜邦（Tamil Nadu）簽署了初步協議，將投資160億印度盧比（約1.94億美元）在當地設零組件工廠，預計這座位於甘吉布勒姆（Kancheepuram）的新廠可以給當地帶來6,000個就業。

鴻海的投資決策表明，在華府與北京日益緊張的關係中，對於想尋找中國以外選項的製造商，印度這個南亞國家已迅速成為高人氣地點。

這也是全球供應鏈在疫情和俄烏戰爭期間加速轉移的結果。

若所有計劃順利推動，供應商將產能移出中國的速度可能比先前預測還快，代表印度首相莫迪領導的政府成功出擊，看到拉近與中國之間技術差距的機會。

鴻海集團高層近期密集拜訪印度當地官員與廠商。劉揚偉7月27日抵達印度古茶拉底省（Gujarat）首府甘地那加（Gandhinagar），出席28日登場的半導體論壇。同日晚間，鴻海在推特帳號貼出劉揚偉與莫迪會面的照片。

鴻海在印度除了投資智慧手機製造與零組件業務外，劉揚偉承諾將在當地布局半導體產業，承諾鴻海將繼續在印度打造一個「可讓所有利害關係人可以共享、協作及成長的生態系」。