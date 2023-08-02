中國3大豪車品牌BMW、賓士、奧迪 上半年銷量回暖 逼近110萬輛

三大一線豪華汽車品牌，BMW(見圖)、賓士、奧迪，上半年在中國市場合計賣出近110萬輛。(路透資料照片)

三大一線豪華汽車品牌BBA（BMW、賓士、奧迪），上半年成績單相繼出爐。隨著上半年晶片 短缺逐漸緩解，BBA在中國銷量跟隨中國豪華車市場一同回暖，三大品牌上半年在中國市場合計賣出近110萬輛，但電動車 滲透率僅一成。

澎湃新聞報導，其中，BMW仍舊是三者中的銷冠，上半年在中國銷量為39.26萬輛，年增3.7%；賓士銷量為37.72萬輛，年增6%；奧迪持續墊底，在中國銷量為32.65萬輛，年增2.2%。

財報顯示，BMW集團上半年全球銷量達到121.49萬輛，年增4.7%。其中BMW集團累計交付15.29萬輛純電動汽車，年增101.5%。

就中國市場來看，BMW集團在中國市場累計銷售39.26萬輛，年增3.7%。其中，BMW純電動車型銷量達4.49萬輛，年增283%。

上半年賓士全球銷量為101.92萬輛，年增5%。其中，純電動車型在全球的銷量為10.26萬輛，年增為121%；高階車型銷量增長15%至17.66萬輛。在中國市場，賓士上半年的汽車銷量為37.72萬輛，年增6%。

奧迪集團財報顯示，奧迪品牌今年上半年在全球銷量為90.71萬輛，年增15.5%。2023年上半年，純電動車型交付量為7.56萬輛，較2022年上半年的5萬輛年增51.2%，其中奧迪Q4 e-tron車型貢獻最大，增長163.7%。>