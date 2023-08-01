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海底撈上半年獲利 年增高達29倍

記者謝守真／綜合報導

隨著疫後解封，中國消費市場逐步回暖，知名連鎖火鍋品牌海底撈公司在港交所發出盈利喜訊預告，今年上半年淨利潤不低於人民幣22億元（約3億美元），而去年同期淨利潤僅人民幣0.72億元，年增高達29倍。按計畫，海底撈將於8月公布上半年財報。

綜合澎湃新聞、香港01等報導，海底撈公告顯示，初估今年上半年營收不少於人民幣188億元，年增23.7%，淨利潤不低於人民幣22億元，年增29倍。受到獲利大增影響，海底撈7月31日在港股大漲12%，收在港幣21.85元。

海底撈表示，今年上半年營收成長主要由於隨著針對新冠疫情的管控措施取消，海底撈餐廳客流量增加，經營好轉；及「硬骨頭」計畫下，部分先前關閉店面重開後，餐廳數增加。而利潤增加主要由於翻桌率提高，內部管理及營運改善，餐廳經營效率提升。

隨今年上半年演出市場復甦、暑假避暑遊的到來，深夜聚餐的需求也進一步釋放。演唱會期間，海底撈不少店的夜間客流量都會激增，海底撈為夜娛人群，在北京、上海、武漢、廣州、深圳、瀋陽等地打造海底撈「演唱會之夜」，讓歌迷在就餐時繼續嗨，各類演唱會舉辦地附近的店會給就餐歌迷準備音響、話筒、螢光棒。

海底撈指出，今年上半年，集團一直密切關注市場狀況並調整商業策略及運作，集團也嚴謹管理運營資金並運用信貸融資和股本融資手段，確保現金流穩健及現金狀況良好。澎湃新聞報導，此前海底撈從2021年開始糾正擴張策略，於同年11月開啟「啄木鳥計畫」關閉近300家經營不佳的店。2022年，海底撈繼續放緩拓店速度，並在當年9月啟動「硬骨頭」計畫，此前關閉的部分店面得以重新開業。

海底撈去年營收人民幣347.4億元，年減15.5%；公司擁有人應占利潤人民幣13.7億元，轉虧為盈。據2022年報披露，去年，海底撈新開24家餐廳，並有48家關閉餐廳恢復營業，還關閉50家經營表現欠佳的餐廳。截至2022年12月31日，中國中國地區共有1349家海底撈餐廳，港澳台地區共有22家。

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