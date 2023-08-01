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馬雲新投資 「一米八」布局智慧農漁業

記者黃雅慧／綜合報導
阿里巴巴集團創辦人馬雲持新設立公司的股權近一成。(路透)
阿里巴巴集團創辦人馬雲持新設立公司的股權近一成。(路透)

證券時報報導，阿里巴巴集團創辦人馬雲間接持有新設立公司「一米八海洋科技（浙江）有限公司」的股權近一成，為馬雲投資新動向。業內推測，「一米八」系列公司不排除是阿里旗下新業務，並鎖定智慧農業、智慧漁業等領域。

報導指出，一米八海洋科技（浙江）7月20日在杭州成立，註冊資本高達人民幣1.1億元（約1548萬美元），法定代表人為鄧中華。經營範圍涵蓋水產養殖、食品銷售、水產品冷凍加工、海上風電相關系統研發等領域。

該公司股權訊息顯示，一米八海洋科技（浙江）股東目前有六位。其中，實際控制人為1.8 Meters Technology Holding Limited，持比股率80%；第二大股東為杭州大井頭貳拾貳號文化藝術有限公司，持股比率10%，而馬雲持有該公司高達99%的股權。也因此，一米八海洋科技（浙江）被認為是馬雲的新投資動向。其他四位股東為胡曉明、鄧中華、陳澤松和林志峰等四名自然人，分別持有1%至5%不等的股權。

另外，一米八海洋科技（浙江）全資子公司一米八海洋科技（舟山）在八天後正式設立，註冊資本為人民幣3000萬元，是家從事農、林、牧、漁專業及輔助性活動為主的企業。該公司執行董事兼總經理為陳澤松，監事為鄧中華。

值得注意的是，一米八系列公司多名高管「恰巧」與阿里員工同名：一米八海洋科技（浙江）董事長胡曉明，可能就是原螞蟻集團CEO胡曉明；一米八海洋科技（浙江）董事兼總經理的鄧中華可能在阿里有十年大數據從業經歷；一米八海洋科技（浙江）另一股東陳澤松，可能是阿里雲產品專家。因此該公司可能是阿里集團的延伸業務。

另一個徵兆在，舟山市相關部門在今年5月中旬發布一則消息稱，舟山市海洋與漁業局牽線嵊泗縣人民政府、「一米八」海洋科技共商貽貝全產業鏈發展合作。消息指出，「一米八」海洋科技為阿里集團旗下企業。

事實上，爬梳馬雲的足跡可發現，這幾年他積極涉獵農漁產領域：2020年9月成立的耕海牧洋（海南）投資，馬雲持股50%；且馬雲近年的考察足跡遍布荷蘭、日本與泰國等多個農業研究機構。在日本研究海洋養殖、在荷蘭參觀可持續畜牧業和漁業等、在泰國曼谷考察以農牧食品為核心業務的正大集團等。

馬雲 投資 泰國

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