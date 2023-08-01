優化樓市政策定調 北上廣深買房鬆綁

在中央政治局會議定調「適時調整優化房地產 政策」、住建部明確政策支持方向後，北京 、深圳、廣州與上海等一線城市陸續跟進表態。有分析認為，一線城市樓市政策未來是有可能放鬆，特別是在落實「認房不認貸」方面。但野村證券 報告認為，放鬆大城市樓市政策雖能刺激大城市住房需求，但不足以止住下滑。

綜合媒體報導，上海市房管局7月31日表示，將因城施策，支持剛性和改善性住房需求。北京住建委7月30日表態要支持剛性和改善性住房需求，深圳、廣州也都有類似的說法，強調會結合當地實際情況，大力支持、更好滿足剛性和改善性住房需求，促進當地房地產市場平穩健康發展。

中國住建部部長倪虹日前表示落實個人房貸「認房不用認貸」，該舉被視為鬆綁一線城市與部分二線城市的房貸原則。

事實上，中國一線城市二手房近期開始下跌。中國統計局發布6月70城商品住宅銷售價格變動情況顯示，一線城市二手住宅銷售價格月減0.7%，降幅較5月擴大0.3個百分點。值得注意的是，樓市相對熱的上海6月二手房價格月減1.2%，跌幅全國第一。也因此，一線城市開始需要有對策因應。

易居研究院研究總監嚴躍進分析，從北京當前房地產市場情況看，二手房市場明顯降溫，壓力較大，且新房市場也受此類市場的影響。