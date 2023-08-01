聯發科小金雞「達發」新品將量產 搶攻美國市場

聯發科旗下小金雞「達發」在有線寬頻領域，積極爭取美國寬頻大基建、資料中心兩大應用商機，達發執行副總暨固網通訊事業群總經理王博民7月31日表示，400G光模組即將於今年量產，搶攻AI伺服器與資料中心應用，並預計可於明年逐漸放量。

美國總統拜登 宣布發放420億元，打造全美寬頻基礎建設，目標是2030年時讓全美家庭都能高速上網，加速美國電信及有線電視業者加速進行網路建設。

近年美國政策鼓勵投入偏鄉建設，加上拜登上述寬頻大基建計畫，延續寬頻網路建設補貼力道，也推升台灣相關晶片 、網通廠來自北美市場的寬頻訂單增溫，主力產品線包含光纖、5G 固定無線接入設備（FWA）等應用。

目前達發在固網寬頻與xG-PON晶片等方面，在全球市占排名第二，去年寬頻晶片大缺貨，受惠客戶轉換設計帶入新訂單。

近期市場關注美國寬頻大基建帶來的商機，王博民指出，相關補助才剛開始，產品設計需要時間，但延續效益頗長。前述補助案是加速並擴大基礎建設，達發會協助客戶積極爭取，從設計到取得標案，未來可望陸續發酵。

王博民提到，美國基礎建設補助不管是DSL、GPON、10GPON等技術，包含電信局端及用戶端設備都可望受惠。

王博民強調，達發有跨領域通訊實體層技術與產品，是全球唯一能提供PON、乙太網、DSL、藍牙、衛星導航技術，並搭配母公司聯發科Wi-Fi技術的廠商，可提供客戶上述技術的一站式服務，取得完整的有線寬頻晶片解決方案。