vivo自研晶片 傳由台積代工

手機大廠vivo於30日舉行vivo影像盛典特別活動，正式推出全新自研影像晶片「V3」。(取材自微博)

中國手機品牌vivo 30日舉行vivo影像盛典特別活動，正式推出全新自研影像晶片 「V3」，V3首次採用6奈米製程工藝，效能較上代提升30%，網友推測該晶片極大機率由台積電代工製造。

IT之家報導在V3晶片加持下，vivo還推出安卓 首發的4K電影人像視頻。分析認為該功能將能提升安卓手機在拍攝影片上的功能，被視為中國自研晶片再上台階。

綜合媒體報導，V3全新設計的多併發AI 感知-ISP架構和第二代FIT互聯系統，能降低功耗並顯著提升算法效果；同時能夠靈活切換算法的部署方式，做到V晶片和SoC的無縫銜接。

值得注意的是，V3晶片支持4K電影人像視頻，號稱能夠實現電影級別焦外散景虛化、電影級膚質優化和色彩處理；並且首次實現安卓平台4K級的拍後編輯功能，用戶可以先拍攝，然後在相冊中無損調整虛化和焦點位置，實現如電影大師級別的切焦運鏡。

發布會上，vivo也稱和德國光學公司蔡司持續探討全新鏡頭設計，未來將推出符合全新標準「Vario-Apo-Sonnar」的長焦鏡頭，該款鏡頭採用了浮動鏡組技術，浮動鏡片組提供了超高的分辨率和對焦能力，可實現出色的微距拍攝效果；同時還具備奶油般的虛化效果。

vivo積極擁抱AIGC算法，探索高品質虛擬內容創作在人像拍攝場景應用。可實現生成式人像風格，通過vivo手機就可以拍出虛擬與實景結合更為自然和諧的照片。

vivo方面稱，作為業內唯一一家參與HDR照片IOS國標制定的中國大陸企業，未來將攜手Adobe、Apple、Google等頭部公司，針對不同設備HDR照片顯示存在差異這一問題推出更多解決方案。