我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

CNN民調分析：川普當選機率大 回鍋白宮不是白日夢

可口可樂、聯合利華…最大消費品牌狂漲價 Fed傷腦筋

中國房企集團 在港掀復牌潮

記者黃雅慧／綜合報導

中國知名房企世茂集團公告，將於31日在港交所恢復交易。據證券時報統計，今年3月以來包括中國奧園、佳兆業集團、景瑞控股、融創中國等多家停牌房企，成功實現復牌或取得復牌的關鍵進展。其中，佳兆業集團、景瑞控股和融創中國接連達成全部復牌條件，目前股票在港交所恢復買賣。

世茂集團在公告復牌同時，也披露2021年度、2022年中期及2022年度業績報告。報告顯示，該集團出售資產以緩解資金困難，包括2022年出售上海市黃浦路土地、廣州亞運城項目、上海外灘茂悅大酒店、北京分鐘寺項目等資產。

除世茂以外，中國奧園近日對外披露境外債務重組方案及此前延期的2021年全年、2022年中期、2022年全年業績報告等四份公告，雖據港交所復牌規定，中國奧園還需達成足夠業務運作等相關規定，但公布方案與財報已為復牌踏出多步。

另一房企恒大集團近期也發布2021年、2022年業績公告及2022年中期業績公告。雖然外界推測恒大有望復牌，但因其逾期商票額度、債務居高不下，因此離復牌仍有段差距。

「目前出險房企面臨的最緊要任務之一就是停牌公司爭取盡快復牌」，中指研究院企業研究總監劉水表示，房企首要盤活存量項目，積極推進保交樓；其次是加速推進優質項目銷售去化，快速回籠資金，保障企業現金流入，增強償債能力。

易居研究院研究總監嚴躍進表示，當前依然要把房企債務解決的工作作為重要工作落實。至少近期要把改善企業資金狀況、提振銷售等列為重要工作。意味在復牌外，房企如何回歸正常經營才是提振投資者信心關鍵。

港交所規定，如果上市公司持續停牌18個月，港交所有權將股票摘牌下市。據中指研究院統計，中國恒大、中國奧園、旭輝控股、花樣年、陽光100、祥生控股、佳源國際控股、力高集團、當代置業、大發地產等停牌港股房企，如果今年9月底前未復牌，則面臨退市。

恒大集團 股票 北京

上一則

vivo自研晶片 傳由台積代工

下一則

中藍思搶食蘋果訂單 台廠警戒

延伸閱讀

順豐攻直播帶貨 計畫8月向港交所提交上市申請

順豐攻直播帶貨 計畫8月向港交所提交上市申請
停牌1年4個月後 恒大汽車在香港復牌

停牌1年4個月後 恒大汽車在香港復牌
「恒大」核彈級負債拖累中國房市 誰敢出手？等誰來救？

「恒大」核彈級負債拖累中國房市 誰敢出手？等誰來救？
中國救房市 延長建商貸款償還期

中國救房市 延長建商貸款償還期

熱門新聞

近年來中資正從西方撤離並且轉進亞洲、中東、非洲及拉丁美洲等其他地區，而盛產鎳礦的印尼是中國資金轉向的主要受惠國。（路透）

中資從西方世界撤離 華爾街日報曝投資流向這3處

2023-07-24 08:52
有「女股神」之稱的方舟投資創辦人伍德本月接受訪問，對輝達、特斯拉、Meta品頭論足一番。(路透)

為何賣掉Nvidia？AI選股有3條件？「女股神」伍德全說了

2023-07-27 09:56
Meta執行長查克柏格透露Threads 1億用戶中有過半不再使用；馬斯克則宣布X的月活躍用戶創下新高，頗有暗中較勁的意味。（美聯社）

查克柏格認Threads 1億用戶流失逾半 馬斯克PO文暗較勁

2023-07-29 07:37
Fed如市場預期升息1碼，利率升至逾22年來最高水準。路透

Fed如市場預期升息1碼 升息是否告尾聲仍不明朗

2023-07-26 14:23
聯準會（Fed）將於26日14時宣布決策，預料會將利率調高1碼（0.25個百分點）至5.25%-5.5%。（路透）

Fed將決策 聯準會將升息1碼 並保留再緊縮選項

2023-07-25 21:29
Clean Energy Transition的管理合夥人雷坎德說，如果OPEC+在產量政策的團結崩解，這個聯盟可能會瓦解，而國際油價恐怕會跌至每桶35美元。(路透)

投資專家：OPEC+可能瓦解 油價將跌至每桶35美元

2023-07-27 15:07

超人氣

更多 >
逃24年…最美殺人犯落網面容滄桑 網嘆：歲月是殺豬刀

逃24年…最美殺人犯落網面容滄桑 網嘆：歲月是殺豬刀
紐約華埠老字號茶行關門 突收通知「房子已賣給新房東」

紐約華埠老字號茶行關門 突收通知「房子已賣給新房東」
一名日本人花1.4萬美元 「將自己變成狗」

一名日本人花1.4萬美元 「將自己變成狗」
世大運女旗手美炸了 台北、伊拉克姑娘迷倒網友

世大運女旗手美炸了 台北、伊拉克姑娘迷倒網友
台灣演習正妹讓日網暴動 短短6秒「重播率飆高」

台灣演習正妹讓日網暴動 短短6秒「重播率飆高」