中國房企集團 在港掀復牌潮

中國知名房企世茂集團公告，將於31日在港交所恢復交易。據證券時報統計，今年3月以來包括中國奧園、佳兆業集團、景瑞控股、融創中國等多家停牌房企，成功實現復牌或取得復牌的關鍵進展。其中，佳兆業集團、景瑞控股和融創中國接連達成全部復牌條件，目前股票 在港交所恢復買賣。

世茂集團在公告復牌同時，也披露2021年度、2022年中期及2022年度業績報告。報告顯示，該集團出售資產以緩解資金困難，包括2022年出售上海市黃浦路土地、廣州亞運城項目、上海外灘茂悅大酒店、北京 分鐘寺項目等資產。

除世茂以外，中國奧園近日對外披露境外債務重組方案及此前延期的2021年全年、2022年中期、2022年全年業績報告等四份公告，雖據港交所復牌規定，中國奧園還需達成足夠業務運作等相關規定，但公布方案與財報已為復牌踏出多步。

另一房企恒大集團 近期也發布2021年、2022年業績公告及2022年中期業績公告。雖然外界推測恒大有望復牌，但因其逾期商票額度、債務居高不下，因此離復牌仍有段差距。

「目前出險房企面臨的最緊要任務之一就是停牌公司爭取盡快復牌」，中指研究院企業研究總監劉水表示，房企首要盤活存量項目，積極推進保交樓；其次是加速推進優質項目銷售去化，快速回籠資金，保障企業現金流入，增強償債能力。

易居研究院研究總監嚴躍進表示，當前依然要把房企債務解決的工作作為重要工作落實。至少近期要把改善企業資金狀況、提振銷售等列為重要工作。意味在復牌外，房企如何回歸正常經營才是提振投資者信心關鍵。

港交所規定，如果上市公司持續停牌18個月，港交所有權將股票摘牌下市。據中指研究院統計，中國恒大、中國奧園、旭輝控股、花樣年、陽光100、祥生控股、佳源國際控股、力高集團、當代置業、大發地產等停牌港股房企，如果今年9月底前未復牌，則面臨退市。