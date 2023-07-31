中藍思搶食蘋果訂單 台廠警戒

紅色供應鏈蠶食蘋果相關產品市場，業界傳出陸系玻璃廠藍思科技將在今年底前切入蘋果iPad觸控面板供應鏈，力拚今年開始出貨。（本報資料照片）

紅色供應鏈 蠶食蘋果相關產品市場，業界傳出陸系玻璃廠藍思科技將在今年底前切入蘋果iPad觸控面板供應鏈，目前正處於最終送樣階段，力拚今年開始出貨。市場憂心將分食宸鴻TPK-KY、業成GIS-KY訂單，台廠全面警戒。

據悉，先期歐菲光遭蘋果剔除在iPad供應鏈之外後，蘋果iPad訂單就由TPK、GIS二家台廠瓜分；其中，高階機種iPad Pro由GIS囊括八成訂單，而中低階機種iPad則是二家對分，藍思半路殺出，主要是鎖定中低階iPad訂單。

藍思自2020年以14.27億美元，從台灣機殼大廠可成手中買下泰州廠後，順利進入iPhone 供應鏈，今年有望再下一城插旗iPad訂單，企圖心相當強烈，意味著紅色供應鏈對台廠的威脅性愈來愈高。

除藍思外，近年來紅潮持續打入蘋果供應鏈，其中最大咖為立訊，目前正蠶食鯨吞台廠的iPhone代工訂單；聞泰搶攻蘋果Macbook代工訂單；鏡頭模組方面則有舜宇光學威脅台灣鏡頭雙雄大立光、玉晶光。

業界人士分析，當年歐菲光以低價策略切入iPad供應鏈，因遭美國商務部 列為黑名單被迫退出，如今蘋果為了牽制台廠，再次找上藍思，並不令人意外。

藍思近年以玻璃蓋板取得iPhone訂單後，加上可成泰州廠的機殼產能優勢，逐漸站穩蘋果供應鏈地位，接著進軍iPad觸控面板供應鏈，成為台廠強勁的競爭對手。

不過法人認為，藍思在蘋果供應鏈的地位日益提升，但無論是iPhone或者iPad，零組件供應商都不容易賺到錢，以藍思來說，一方面剛切入勢必有良率學習曲線陣痛期，二方面是蘋果一向會讓供應鏈彼此削價競爭，最終蘋果仍是最大贏家。

針對藍思搶單，台灣觸控雙雄均不予置評。目前TPK營收主要來自平板與筆電，今年非觸控應用營收比重僅5%，在積極轉型之下，今年非觸控應用營收比重有望倍增至10%。

GIS方面仍握有八成的iPad Pro訂單，但難保未來藍思不會從中低階機種往上搶食高階機種。目前GIS也在積極搶MR、車用、光學等市場，期盼產品組合能更加多元。