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預熱來美上市？SHEIN稱上半年淨利創歷史新高

記者林宸誼／綜合報導
中國快時尚電商SHEIN來美上市的消息甚囂塵上。（美聯社）
中國快時尚電商SHEIN來美上市的消息甚囂塵上。（美聯社）

中國快時尚電商SHEIN來美上市的消息甚囂塵上，公司高層突然發布今年上半年的業績預告，SHEIN的執行副董事長唐偉發布致投資者信中透露，今年上半年SHEIN的淨利潤創公司歷史最高紀錄，而去年上半年公司還只是接近盈虧平衡。

不過唐偉並未公布實際上半年淨利數據，外界認為，他此番言論頗有為規畫上市預熱意圖。智通財經報導，根據5月一份報告，SHEIN在2022年的銷售額達到230億美元，現在的估值達到660億美元。

華爾街見聞報導，唐偉介紹，相比去年下半年，SHEIN今年上半年銷量加快增長、利潤改善。他特別提到，在美國的持續增長勢頭鞏固了公司在市場的領先地位。

唐偉還表示，自2023年初以來，SHEIN今年在巴西的商品交易總額增長了兩倍，達到近1億美元，活躍賣家達到6000名。

此外，SHEIN正繼續將平台業務的銷售品類，從時尚和服裝擴大到其他類別，包括家電和其他家居用品。

SHEIN於5月宣布在巴西和美國推出市場平台，該公司還計畫在墨西哥，以及德國、西班牙、法國和義大利開闢市場。

巴西 利潤 時尚

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