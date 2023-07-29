穩住輕工業 中國培育50個300億人民幣產業群

中國工信部28日印發「輕工業穩增長工作方案」，聚焦穩住電池、家居等重點行業發展。圖為河北省唐山市一家鋰電池廠。（新華社）

中國工信部、國家發改委、商務部等三部門28日聯合發布「輕工業穩增長工作方案（2023-2024年）」，提出著力穩住重點行業，培育升級50個規模300億（人民幣，下同，約42.18億美元）以上輕工特色產業集群。

這是中國救經濟、穩住民營企業的又一新的政策。上述方案指出，輕工業是傳統優勢產業和重要民生產業，是工業經濟穩增長的重要力量。但在需求恢復承壓、外部環境嚴峻影響下，今年上半年中國輕工業增加值年增長僅0.4%，低於工業平均。

方案提出六方面任務舉措，包含著力穩住重點行業、培育壯大新增長點、充分激發內需潛力、積極穩住出口優勢、推動產業生態協調發展、提升產業鏈現代化水平。目標是實現2023至2024年輕工業增加值平均增速4%左右，規上企業營業收入規模破25兆。

著力穩住重點行業方面，「工作方案」點名家居用品、塑料製品、造紙、皮革、電池與食品等六個行業。其中，要求大力發展高安全性鋰離子電池、鉛炭電池、鈉離子電池等產品，擴大在新能源汽車、儲能、通信等領域應用。

培育壯大新增長點方面，「工作方案」點名老年用品、嬰童用品、文體休閒用品、生物製造與預製化食品等五個行業，打造一批消費熱點，拓展多元消費場景，擴大產品應用範圍，推動提振消費市場。

積極穩住出口優勢方面，包含穩定傳統出口市場，引導家用電器、皮革、家具、五金製品、照明電器、玩具等行業優化出口產品結構；積極開拓新興市場，加強「一帶一路 」、RCEP地區市場研究，引導企業合理安排產業布局投資；加強外貿公共服務，幫助輕工企業走出去。

推動產業生態協調發展方面，包含強化龍頭企業帶頭作用，引領行業轉型升級；培育一批專精特新企業，在江蘇、浙江、廣東、福建、山東等地率先試點；梯度培育輕工業產業集群，培育50個輕工「三品」示範城市，支持培育一批中小企業特色產業集群；推動產業有序轉移，優化中西部地區發展環境等。

與此同時，中國國務院 總理李強 26日至27日在上海市調研自貿試驗區建設。李強表示，要大力實施自貿試驗區「提升戰略」，積極推進更深層次、更寬領域的對外開放，要把「提升」的著力點放在對接高標準國際經貿規則、推進制度型開放。

李強原本就是上海市委書記出身，這次是他出任國務院總理後首次回到上海調研。