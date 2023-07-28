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鴻海集團子公司工業富聯傳將砸2億美元 在印度建廠

編譯葉亭均、記者蕭君暉／綜合報導

路透報導，鴻海集團子公司工業富聯（FII）正與印度泰米爾納德邦（Tamil Nadu）政府協商，在當地投資多達2億美元（約新台幣62.4億元）興建電子零組件新工廠。

針對工業富聯計畫在印度投資設廠，鴻海27日沒有回應。

不過，印度半導體展（SemiconIndia 2023）25日起在古茶拉底省（Gujarat）甘地那加（Gandhinagar）舉辦，並將在28日舉行半導體論壇活動，鴻海集團董事長劉揚偉將發表演講，屆時鴻海集團在印度的投資計畫，將成為各界關注的焦點。

知情人士透露，FII執行長鄭弘與其他公司代表上周與泰米爾納德邦首長等官員會談，討論在該邦的投資。路透說，這項消息是泰米爾納德邦政府在會後所發出的聲明，沒有詳述更多。

一位消息人士說，FII向泰米爾納德邦官員提出初步投資1.8億美元至2億美元蓋新廠。FII的產品涵蓋通訊、行動網絡與雲端運算設備。鴻海集團與泰米爾納德邦官員則不願回應路透的置評。

鴻海集團目前在泰米爾納德邦的清奈附近已有一座獨資工廠，生產iPhone。消息人士未詳細透露最新的設廠計畫，也沒有提到新廠生產的零件是否會用於供應iPhone或其他公司產品使用。

另一位消息人士說，鴻海計畫在2024年前完成新廠建置，預料未來會有進一步投資。兩位消息人士都說，最終決定尚未敲定。

目前，鴻海也正與西古吉拉特邦政府進行討論，此時鴻海正考慮進軍印度半導體產業。外電報導，劉揚偉本周將在古茶拉底省甘地那加舉辦的年度半導體論壇上談話。

鴻海 投資 印度

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