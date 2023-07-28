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中國上半年工業企業利潤 減幅縮小至16.8%

記者黃雅慧／綜合報導
最新數據顯示，6月工業企業利潤按年下跌8.3%。(新華社資料照片)
最新數據顯示，6月工業企業利潤按年下跌8.3%。(新華社資料照片)

中國國家統計局發布上半年全國規模以上工業企業利潤人民幣3.39兆元（約4734億美元），年減16.8%，減幅較前五月收窄兩個百分點；6月工業企業利潤按年下跌8.3%，減幅較前月收窄4.3個百分點。分析認為，儘管6月數據已有明顯改善，且有設備製造業利潤由負轉正等亮點，但需求不足問題仍存，需要政策支持。

從企業類型來看，今年上半年，國有控股企業實現利潤年減21%；股份制企業年減18.1%；外商及港澳台商投資企業年減12.8%；私營企業年減13.5%。各類企業利潤仍持續收縮。

就行業觀察，在41個工業大類行業中，共有12個行業利潤總額按年增長，29個行業下降，其中電力、熱力生產和供應業利潤總額按年增長46.5%；電氣機械和器材製造業增長29.1%；汽車製造業增長10.1%；電腦、通訊和其他電子設備製造業則下降25.2%。

值得注意的是，上半年，裝備製造業利潤年增3.1%，由負轉正，增速較第1季大幅回升20.8個百分點。裝備製造業利潤占規上工業的比重為34.3%，較第1季和上年同期分別提高6.8和6.7個百分點。意味中國高端裝備製造業獲利能力正在改善。

中國統計局工業司統計師孫曉表示，第2季規上工業企業利潤下降12.7%，降幅較第1季收窄8.7個百分點。下階段將著力擴大有效需求。

光大銀行金融市場部宏觀研究員周茂華分析，工業部門整體尚未完全擺脫困難，需求不足仍是最大矛盾。從最近三個周期觀察，工業企業部門目前處於被動去庫存尾聲，雖然需求復甦，但企業預期和生產決策偏謹慎。

民生銀行首席經濟學家溫彬指出，工業利潤降幅將繼續收窄。一方面，工業品出廠價格（PPI）或將見底回升，價格端對營收和利潤拖累將會減弱；另外，政策顯效有望拉動生產回升。但他提及，外需弱，出口續承壓，地產和消費仍放緩，企業信心尚待加強，工業利潤或仍將面臨一定壓力。

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