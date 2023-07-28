我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中國查扣嚴 南加華人快遞業疫後關門多

研究：AI推動進入下一個科技世代 恐加劇矽谷貧富差距

中國振經濟效應 散裝船運價反彈 波羅的海運價指數飆高

記者黃淑惠／綜合報導
散裝船運價反彈，BDI連七周探底後，迎來轉機，指數重返千點。（本報資料照片）
散裝船運價反彈，BDI連七周探底後，迎來轉機，指數重返千點。（本報資料照片）

中國提振經濟措施受關注，散裝船運價反彈。代表散裝船榮枯的「波羅的海運價指數」（BDI）連七周探底後，迎來轉機，26日BDI大漲近11%、重返1000點後續漲，其中，又以海岬型指數（BCI）漲勢最為凶猛。

中國國務院的五大施政重點近期出爐，被視為提振經濟的良方，緣此，原物料需求的想像空間大，牽動市場買盤進場，推動BCI漲勢率先發威，26日大漲近22%、創四個月以來高點，同步推升BDI表現。

中國經濟刺激政策開始出菜，業界普遍認為，市場需求將轉熱。散裝船業者指出，兩大因素推升海岬型運價走揚，首先，根據相關的散裝船報告內容分析，來自巴西的鐵礦砂需求持續增加，有信心海岬型的日租金能再度回到2萬美元(約14.3萬人民幣)以上。

隨著鐵礦砂與煤炭運輸需求攀升，26日BDI指數上漲10.91%，指數來到1067點，重返千點之上，並創五個月以來最大單日漲幅；其中，各類船舶指數中又以BCI表現最強勁，漲幅達21.7%，指數來到1734點，為四個月以來最高點。牽動海岬型的現貨日租金高漲，一天增加2573美元，來到1.43萬美元。

其次，市場關注還是中國召開中央政治局會議，將擴大對疫後復甦提出振興內需政策；尤其，房地產市場的部分，因應市場供、需變化持續調整、優化房地產政策適應新形勢，房市如果復甦，對於原物料的需求將明顯增加，政策明朗後，散裝船市場交投也變為活躍。

業者指出，散裝新船今年以來一直處在歷史低檔，業者市場供需很健康，主要問題並不是在運能過多，在於市場需求未見大量出籠，未來要持續觀察中國的市場需求，全球鐵礦砂需求當中近80%的供應量都到了中國，所以中國市場的復甦至關重要，根據經濟發展需要時間推動，下半年散裝市場復甦抱持審慎樂觀的看法。

中航則認為，全球散裝船市場變化多端，海岬型船日租金今年以來運價波動幅度相當大，目前已經看到需求開始回升，市場低迷的情況即將過去，尤其，中國政府已積極調整房地產政策，預計將會祭出各種經濟振興刺激措施，勢必進一步推動房地產產業復甦，散裝船的需求復甦可期。

房地產 租金 國務院

上一則

鴻海集團子公司工業富聯傳將砸2億美元 在印度建廠

下一則

中國上半年工業企業利潤 減幅縮小至16.8%

延伸閱讀

Fed再升息 衝擊高價房市

Fed再升息 衝擊高價房市
「恒大」核彈級負債拖累中國房市 誰敢出手？等誰來救？

「恒大」核彈級負債拖累中國房市 誰敢出手？等誰來救？
出租6物業 亞裔男仍不放棄藥劑師工作的4原因

出租6物業 亞裔男仍不放棄藥劑師工作的4原因
鼓勵建商蓋房法案 舊金山市議會通過

鼓勵建商蓋房法案 舊金山市議會通過

熱門新聞

近年來中資正從西方撤離並且轉進亞洲、中東、非洲及拉丁美洲等其他地區，而盛產鎳礦的印尼是中國資金轉向的主要受惠國。（路透）

中資從西方世界撤離 華爾街日報曝投資流向這3處

2023-07-24 08:52
紐約時報專欄作家克魯曼。圖／路透

美國通膨降溫是誰的功勞？克魯曼：Fed升息歪打正著

2023-07-22 15:40
Fed如市場預期升息1碼，利率升至逾22年來最高水準。路透

Fed如市場預期升息1碼 升息是否告尾聲仍不明朗

2023-07-26 14:23
聯準會（Fed）將於26日14時宣布決策，預料會將利率調高1碼（0.25個百分點）至5.25%-5.5%。（路透）

Fed將決策 聯準會將升息1碼 並保留再緊縮選項

2023-07-25 21:29
利潤率下滑等顧慮，拖累特斯拉股價20日午盤大跌逾7%。(路透)

特斯拉午盤股價猛摔逾7% 反映這些顧慮

2023-07-20 12:28
有「女股神」之稱的方舟投資創辦人伍德本月接受訪問，對輝達、特斯拉、Meta品頭論足一番。(路透)

為何賣掉Nvidia？AI選股有3條件？「女股神」伍德全說了

2023-07-27 09:56

超人氣

更多 >
夏季光顧好市多 消費達人：這8樣好物不要錯過

夏季光顧好市多 消費達人：這8樣好物不要錯過
曾合作張國榮、周潤發、成龍… 這個女星息影27年依然年輕

曾合作張國榮、周潤發、成龍… 這個女星息影27年依然年輕
4年前留紙條後離家 亞州少女現身3千公里外小鎮警局

4年前留紙條後離家 亞州少女現身3千公里外小鎮警局
科學家宣稱造出室溫常壓超導體 可能衝擊全球經濟

科學家宣稱造出室溫常壓超導體 可能衝擊全球經濟
吃晚餐 這個時間進食最健康

吃晚餐 這個時間進食最健康