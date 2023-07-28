中國振經濟效應 散裝船運價反彈 波羅的海運價指數飆高

散裝船運價反彈，BDI連七周探底後，迎來轉機，指數重返千點。（本報資料照片）

中國提振經濟措施受關注，散裝船運價反彈。代表散裝船榮枯的「波羅的海運價指數」（BDI）連七周探底後，迎來轉機，26日BDI大漲近11%、重返1000點後續漲，其中，又以海岬型指數（BCI）漲勢最為凶猛。

中國國務院 的五大施政重點近期出爐，被視為提振經濟的良方，緣此，原物料需求的想像空間大，牽動市場買盤進場，推動BCI漲勢率先發威，26日大漲近22%、創四個月以來高點，同步推升BDI表現。

中國經濟刺激政策開始出菜，業界普遍認為，市場需求將轉熱。散裝船業者指出，兩大因素推升海岬型運價走揚，首先，根據相關的散裝船報告內容分析，來自巴西的鐵礦砂需求持續增加，有信心海岬型的日租金 能再度回到2萬美元(約14.3萬人民幣)以上。

隨著鐵礦砂與煤炭運輸需求攀升，26日BDI指數上漲10.91%，指數來到1067點，重返千點之上，並創五個月以來最大單日漲幅；其中，各類船舶指數中又以BCI表現最強勁，漲幅達21.7%，指數來到1734點，為四個月以來最高點。牽動海岬型的現貨日租金高漲，一天增加2573美元，來到1.43萬美元。

其次，市場關注還是中國召開中央政治局會議，將擴大對疫後復甦提出振興內需政策；尤其，房地產 市場的部分，因應市場供、需變化持續調整、優化房地產政策適應新形勢，房市如果復甦，對於原物料的需求將明顯增加，政策明朗後，散裝船市場交投也變為活躍。

業者指出，散裝新船今年以來一直處在歷史低檔，業者市場供需很健康，主要問題並不是在運能過多，在於市場需求未見大量出籠，未來要持續觀察中國的市場需求，全球鐵礦砂需求當中近80%的供應量都到了中國，所以中國市場的復甦至關重要，根據經濟發展需要時間推動，下半年散裝市場復甦抱持審慎樂觀的看法。

中航則認為，全球散裝船市場變化多端，海岬型船日租金今年以來運價波動幅度相當大，目前已經看到需求開始回升，市場低迷的情況即將過去，尤其，中國政府已積極調整房地產政策，預計將會祭出各種經濟振興刺激措施，勢必進一步推動房地產產業復甦，散裝船的需求復甦可期。