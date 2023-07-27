外資提前重返台灣 台幣2天升1角

美聯準會利率決策將出爐，激勵新台幣匯率升值。（本報資料照片）

美國聯準會利率 決策即將出爐。趕在聯準會會議結論「開獎」前，外資26日提前匯入，激勵新台幣兌美元匯率 26日終場升值5.4分，收在31.252元，總成交量為14.265億美元。據統計，新台幣匯率連兩日升值，累計升值金額達一角。

匯銀主管透露，外資在26日有一波明顯匯入，估計26日匯入金額約7億美元。由於新台幣匯率升勢僅落後於日圓，領先韓元與逆勢貶值的人民幣，央行26日進場買匯調節，限縮新台幣匯率的升值幅度。

中央銀行統計顯示，美元指數26日回跌0.17%，非美貨幣漲跌互見，其中又以日圓兌美元大舉反彈0.53%，升勢最為猛烈。

除日圓外，新台幣匯率26日升值0.17%，領先星元匯率的升幅0.14%，以及台灣主要貿易對手國貨幣韓元的0.07%。放眼主要亞幣，人民幣獨憔悴，26日兌美元匯率下跌0.15%。

匯銀主管指出，先前國際美元已提前飛漲一波，在美國聯準會利率決策出爐前，外資重返台灣，並將美元多頭部位結清、獲利了結，是推升新台幣匯率的主因之一；估計短期內，新台幣匯率將位於31至31.5元區間波動整理。

匯銀主管表示，市場預期聯準會7月將宣布升息1碼（0.25個百分點），但比起7月的利率決策，更重要的是聯準會主席鮑爾的會後聲明，是否進一步提及未來利率走勢，以及聯準會的升息步調是否已接近尾聲。