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中國7月百城首套房利率 降至3字頭新低

記者謝守真／綜合報導

中國7月百城房貸利率進一步下行，觸及歷史低點。貝殼研究院監測數據顯示，今年7月百城首套主流房貸利率平均為3.9%，而二套主流房貸利率平均則為4.81%，皆較上月下降10個基點，首套房貸利率正式進入「3時代」。

財聯社報導，貝殼研究院分析師指出，「在6月5年期以上LPR下降的帶動下，銀行在具體執行中相應下調實際房貸利率，7月百城平均首、二套房貸利率均較上月有所下降。」

人民銀行於6月20日調整了1年期及5年期LPR，均降低了十個基點。其中，1年期LPR從3.65%下調至3.55%；5年期LPR則從4.3%下調至4.2%。

據貝殼研究院數據顯示，7月中國二至四線城市首套房貸利率已降至3.88%。目前南寧首套房貸利率最低，降至3.6%。此外，申港證券分析師指，7、8月為銷售淡季，加上6月市場降溫也抑制開發商衝刺業績的意願。後續市場的信心面臨再走弱的可能。這時各地進一步下調房貸利率，將減輕購房者的置業壓力，並釋放部分置業需求。

從放款周期來看，7月百城銀行平均放款周期為22天，較上月縮短一天，放款速度加快。中指院分析師稱，當前多地首套房貸利率降至歷史最低，寬鬆政策環境有利剛需購房者。但收入及就業預期尚未扭轉，市場預期並不穩固，因此該政策對剛需刺激效果或許不如預期。

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